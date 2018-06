Bollette, stangata in arrivo a luglio La luce rincara del 6,5%, gas +8,5%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stangata sulle bollette di luce e gas. Dal prossimo primo luglio la spesa per l'energia, per la famiglia tipo, registrerà un incremento del 6,5% per l'energia elettrica e dell'8,2% per il gas naturale. Lo fa sapere l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente, spiegando che le tensioni internazionali e la conseguente forte accelerazione delle quotazioni del petrolio hanno «pesantemente influenzato» i prezzi nei mercati all'ingrosso dell'energia, con ripercussioni sui prezzi per i clienti finali sia del mercato libero che tutelato.L'aumento per il prossimo trimestre è in controtendenza rispetto ai forti ribassi (-8% per l'elettricità e -5,7% per il gas) del secondo trimestre 2018, evidenzia l'Autorità.Per il gas - prosegue la nota - l'impatto sulla spesa per i clienti domestici risulta meno significativo in considerazione dei bassissimi consumi del periodo estivo. Le quotazioni del petrolio, ricorda l'Autorità, sono cresciute del 57% in un anno e del 9% solo nell'ultimo mese di maggio.Per il settore elettrico, allo scopo di mitigare l'impatto dell'attuale congiuntura, l'Autorità è intervenuta con unamodulazione degli oneri generali di sistema, in modo da ridurre l'aumento di spesa per i clienti domestici e non domestici, con pari effetti sia sul mercato tutelato che su quello libero. L'aumento per l'elettricità - spiega infatti la nota - sarebbe stato più consistente in assenza dell'importante intervento di scudo congiunturale attivato dall'Autorità tramite gli oneri di sistema3, il cui valore complessivo per il 2018 è stimato in 14 miliardi di euro.Per contenere nell'immediato parte degli aggravi sui consumatori, l'Autorità ha deciso di alleggerire in parte ilprelievo tariffario degli oneri generali, compensandolo con giacenze-scudo di cassa. Una misura di cui beneficeranno allo stesso modo tutti i consumatori, in tutela e nel mercato libero, resa possibile dalla politica di risanamento finanziario attuata dal Regolatore negli ultimi 7 anni, pur in una traiettoria di triplicazione del fabbisogno degli oneri e che ha consentito di colmare i deficit finanziari presenti nel 2011. La riduzione degli oneri per il trimestre luglio-settembre 2018 dovrà essere reintegrata, con futuri interventi di recupero sulle medesime utenze.