Angela "Non ce n’è Coviddi" Chianello: «Non posso lasciare la Sicilia, ho un problema con la giustizia»

«Noi le bugie non le diciamo...». Barbara D'Urso lancia così la notizia durante "Live - Non è la d'Urso". Dall'altra parte dello schermo c'è Angela Chianello, la signora “Non ce n’è Coviddi”, che da Mondello è diventata famosa per una considerazione sul Coronavirus diventata poi virale. La Chianello era ospite dello show su Mediaset e ha svelato il motivo per cui non è stata finora presente in studio dalla conduttrice: «Non posso lasciare la Sicilia. E' un po' difficile ma devo dire la verità. Sto scontando la mia pena e quando sarò da te racconterò un po' di tutto di quello che è la vera Angela»

Fabrizio Corona, avance (con gaffe) a Barbara D'Urso. E lei lo pizzica: «Salutami assoreta»

Angela Chianello è sbarcata da poco su Instagram, scalando posizioni importanti per il numero dei follower e per i commenti (e like) che riceve a ogni post.

«Non ce n'è Coviddi» contro Alberto Angela, scatta la challenge sui social

Attualmente il suo profilo segna la quota 188 mila follower. Nella bio dell'account campeggia: "Mamma a tempo pieno; Amo la mia famiglia". Il primo post, il 6 settembre scorso, è riuscito a raggiungere quota 11.500 like. Poi un racconto quasi quotidiano della sua vita fatta soprattutto di famiglia e... cucina.

Ultimo aggiornamento: 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA