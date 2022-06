Tomaso Trussardi, gita con le figlie senza Michelle Hunziker: ecco dove

PESCHIERA del GARDA (Verona) - Michelle Hunziker non c'è e papà Tomaso Trussardi se ne va in gita con le due figlie. Si è preso una pausa dagli impegni lavorativi e ha passato una giornata piena di divertimento, a Gardaland, con Sole e Celeste.

I tre, accompagnati dall'inseparabile cane levriero Odino, vera e propria mascotte di famiglia, si sono diretti a Gardaland, noto parco divertimenti sulla sponda veneta del Lago di Garda. L'imprenditore bergamasco, 39 anni e single dopo la separazione dall'ex moglie Michelle Hunziker, è stato fotografato con le sue adorate bambine mentre provava alcune delle adrenaliniche attività targare Gardaland, dalle montagne russe Raptor e Shaman al family roller coaster Mammut.

Relax e spensieratezza per Tomaso e le sue figlie. Trussardi fa scoprire alle figlie di 9 e 7 anni le attrazioni più adrenaliniche del parco divertimenti e per loro non c'è un attimo di sosta. Tomaso, Sole e Celeste sorridono felici e si lasciano immortalare tranquillamente. Infine si concedono anche un brivido sull’ultima attrazione inaugurata, Jumanji The Adventure, prima ed unica al mondo ispirata alla popolare serie cinematografica di Sony Pictures Entertainment.