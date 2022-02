Teo Mammucari, rivelazione a "Verissimo": «Inizio di carriera difficile, facevo l'imbianchino. Poi un giorno...»

Teo Mammucari ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” su Canale 5. Teo Mammucari è tornato alla conduzione assieme a Belen Rodriguez con la nuova edizione de “Le Iene”.

Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan cambia vita: la decisione dell'ex moglie

Teo Mammucari (Instagram)

Teo Mammucari a "Verissimo"

APPROFONDIMENTI SCELTE Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan cambia vita: la decisione dell'ex... IN CASA,,, Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, il primo post dopo la... CHE SUCCEDE? Ermal Meta, l'annuncio ai follower: «Tour rimandato...

Teo Mammucari ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” ha parlato della sua carriera: «Gli inizi – ha spiegato - non sono stati facili, ma il mio lavoro non è semplice tuttora. Vengo dalla strada, facevo l’imbianchino e poi andavo a scuola di teatro che puzzavo di vernice. Quelle cose ti formano, ti fanno diventare duro. Poi ho montato impianti d’allarme, fatto il garagista, ma mi cacciavano tutti perché scherzavo troppo. Un giorno mi ha chiamato Davide Parenti, l’autore de “Le Iene” per farmi fare l’inviato ma non avevo idee particolari da proporgli. In ascensore una signora mi pulisce la giacca e ho capito che la cosa funzionava. Allora ho pensato di rifarlo nei servizi. Poi mi è arrivata la proposta per fare in Rai “Libero”, un programma che è stato un successo e da lì è iniziato il mio percorso».

Teo ha una figlia, Giulia, nata dalla passata relazione con Thais Wigger: «I bambini vanno accompagnati, ma hanno già un loro destino. Sono un padre che rispetta il percorso di sua figlia e non è facile perché attorno Ci sono le altre persone, il mondo, che a modo loro influiscono... Sono preoccupato, vorrei che crescesse con valori come dignità ed educazione, che per me sono importantissimi».