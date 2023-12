Ballando con le stelle, Teo Mammucari resta in mutande durante l'esibizione: imbarazzo in diretta, ecco cos'è successo

Teo Mammucari: «Ma sto in mutande». Questo il commento imbarazzato di Mammucari dopo pochissimi secondi dall’inizio della propria esibizione nella settima puntata di Ballando con le stelle.

Il comico infatti ha alzato una mano per fermare la musica. Ma cos’è successo a Teo? «Se stai di fronte non ti si vede» il suggerimento di Milly Carlucci poco prima di invocare una giacca per coprire il concorrente.

Mammucari in mutande, cosa è successo

A Mammucari, infatti, si sono strappati improvvisamente i pantaloni mentre si esibiva con Anastasia Kuzmina. «La sarta è stata due ore dietro, e io le ho detto ma perché stai da due ore dietro? Mi hai allentato il filo», sdrammatizza per distogliere l’attenzione. «Se mi date un votaccio mi giro faccio vedere il sedere alla giuria e chiudiamo Rai 1». «Dai diamogli il votaccio» urla Guillermo Mariotto. Poi Mammucari si rivolge di nuovo alla conduttrice per mostrarle lo strappo: «Non lo voglio rivedere!» esclama lei. «Ma quello che vediamo è degno?», insiste Mariotto impertinente.

Il nuovo imprevisto

Ma gli imprevisti tecnici non finiscono qui. A seguire c'è l’esibizione di Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. I pantaloni “abbandonano” anche il figlio di Siffredi. Un inizio scoppiettante quello decretato con la sfida a sorpresa anche per i commenti aspri dei giudici sui concorrenti. Mentre le ballerine si cimentano in una danza polinesiana, i ballerini si scatenano con la febbre del sabato sera. La prima coppia a scendere in pista è quella di Wanda Nara e Pasquale la Rocca. «Nessuno a casa registri questo». Poi i movimenti di fianchi e le risate della giuria. «Chiedo scusa a tutto l’arcipelago polinesiano». «Avevamo occhi solo per Pasquale» dice Mariotto. «Che bello che quest’anno non ci sia il mio fidanzato» scherza Selvaggia Lucarelli dopo l’esibizione.

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu

I secondi ad esibirsi sono Carlotta Mantovan e Moreno Porcu. «Sembrava una ragazza che ha messo il dito in una presa elettrica», il commento di Canino, che paragona la concorrente a una Linda Blair in Polinesia. «Quando la Mantovan la lasci da sola sembra si sia ingoiata una tarantola» ha rafforzato Guillermo Mariotto. Poi a scendere in campo è Simona Ventura: «Appropriarsi del proprio corpo ed esibire le proprie fattezze come ha fatto la Ventura è molto gradevole» insinua “complimentandosi” Mariotto.

Sara Croce e Luca Favilla

I terzi sono Sara Croce e Luca Favilla, ma i giudici non si concentrano sull’esibizione. I commenti sono tutti per la presunta intesa fra i due: «Ma Favilla non ti dice niente? - la domanda alla concorrente - Così è molto sexy» la risposta della Croce. Giovanni Terzi e Giada Lini catturano Carolyn Smith, mentre Guillermo li definisce “una lavatrice” (riferendosi al movimento di bacino del giornalista). «Più che la febbre del sabato sera mi sembrava 38,5 il venerdì mattina» scherza Zazzaroni riferendosi a quanto portato in pista da Antonio Caprarica e Maria Ermachkova.