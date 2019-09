Sui social spunta la moglie di Andrea Ippoliti: «Tre anni fa mi hai tradita. I tuoi figli si vergognano di te»

di Ida Di Grazia

Andrea Ippoliti

Temptation Island Vip 2

Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo

Andrea Ippoliti

Temptation Island

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'immagine didopo il falò di confronto dicon la sua ormai ex fidanzatanon ne è uscita bene. Sull'account Instagram della trasmissione è comparsache sostiene esseree che commenta la terza puntata così:Durante il falò di confronto conha detto «Non ho mai avuto problemi con le mie ex. Con la moglie con cui sono stato per 15 anni e con la fidanzata con la quale sono stato per 10 anni».Queste affermazioni però non sono proprio andate già a Daniela Pandini. La donna dice di essere«Non siamo ancora separati, lo saremo a dicembre» e sull'account Instagram diha commentato così: «Ha detto che non ha mai tradito? Tre anni fa ha tradito me, cioè sua moglie … lo hanno scoperto i nostri figli».La signora Pandini ha il profilo social chiuso, ma la scrittura piuttosto veloce e decide di spiegare via social la sua posizione: «Andrea, essendo purtroppo ancora tua moglie volevo dirti che quando tre anni fa io e i nostri tre figli scoprimmo che mi tradivi, io presi una decisione importante e non tu. Pensai cheHai toccato il fondo con quello che abbiamo visto,… siamo senza parole e provo pena per te»