Temptation Island, Alessia Ligotti e le critiche degli hater: «Tutta rifatta dopo il reality». Lei risponde così

Terminata l'esperienza nel viaggio dei sentimenti di Temptation Island, Alessia Ligotti ha voltato pagina. La giovane triestina aveva deciso di mettersi in gioco nel reality con il suo attuale ex fidanzato, Federico Viviani, per capire se la loro relazione potesse sfociare in qualcosa di più solito. Purtroppo le cose non sono andate come speravano e sia Federico che Alessia, sono usciti dal reality da single.

Nelle ultime ore, molti hater hanno accusato Alessia Ligotti di essersi trasformata a tal punto da diventare irriconoscibile.

Per questo motivo, la giovane triestina ha voluto rispondere in maniera diretta alle critiche degli hater. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Alessia Ligotti ha scelto di intervenire direttamente sulla questione nelle sue Instagram stories. La giovane triestina ha precisato di aver notato tanto clamore degli hater per nulla. «Tanto rumore per un po' di filler». Sono queste le parole che Alessia Ligotti ha utilizzato per fare il punto sulla situazione e ammettendo di aver fatto ricorso a piccoli interventi estetici.

Poi, la giovane ha pubblicato sempre sul suo profilo Instagram una frecciatina al suo ex fidanzato Federico: «Ho finalmente realizzato che stavo chiedendo troppo - ha sottolineato Alessia Ligotti -. Stavo chiedendo alla persona sbagliata. La persona giusta avrebbe scalato le montagne e non va a nascondersi dietro di esse».