Simone Rugiati, cena “intima” con Francesca De André: «Non ci vediamo da tempo e ci siamo incontrati…»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – Una cena intima per lo chef tve l’ex isolana e figlia d’arte. Simone è fidanzato con la modella Ahlam El Brinis, di 14 anni più giovane, conosciuta la scorsa estate in discoteca, mentre Francesca è ufficialmente single dopo la fine della usa lunga relazione col tronista (anche lui ex isolano) Daniele Interrante.I due sono stati fotografati da “Nuovo” mentre cenano in un ristorante, divertendosi fra un piatto e un bicchiere di vino e dimostrando parecchia complicità. Nessun flirt segreto però dato che lo stesso Simone ha fugato ogni dubbio: “Macchè… - ha spiegato alla rivista - Francesca è un’amica, non ci vediamo da tempo e ci siamo incontrati per cenare assieme!”.