Serena Autieri: «Mio marito? Ero gelosissima, lo tenevo al telefono fino alle 2 di notte. Michelle Hunziker è la mia migliore amica»

Serena Autieri è ancora una ragazza jeans e maglietta. Una vera scugnizza che si divertiva a scalare gli alberi. Ci ha messo un po' a farlo capire a sua madre. Ma alla fine ha vinto lei. Una scugnizza cresciuta a pane, Napoli e Diego Maradona come racconta lei stessa al Corriere della Sera: «Dietro casa nostra c’era il campo Paradiso, dove si allenava il Napoli. Un giorno, avrò avuto 10 anni ed ero con papà, tifosissimo, abbiamo incontrato proprio Diego. Ci siamo avvicinati, lui mi ha accarezzato la testa e mi ha dato un bacetto sulla fronte. “La ‘uagliona è stata benedetta da Maradona!”, si vantava mio padre.

Per giorni in famiglia non si parlava d’altro». Oggi è rimasta una grande tifosa azzurra che si guarda le partite da sola indossando la maglietta della sua squadra, senza papà, fratelli e nememno cognati.

La carriera

Il suo debutto a Un posto al sole tra ansie di non farcela e felicità, poi valletta di Alberto Castagna a Stranamore. «Mi invitò a casa sua per offrirmi la parte - racconta ancora al Corsera - io volevo fare l’attrice, non la tv, ma fu così carino che mi convinse in un secondo». Tra le tante cose fatte anche Sanremo 2003 con Pippo Baudo e Claudia Gerini. «Ricordo il provino con Pippo, durò un’ora e mezza, mi fece cantare, recitare, ballare. Mi voleva in scena con poco trucco, mentre Gino Landi insisteva che dovevano nascondermi le lentiggini sul viso con tanto fondotinta: “In tv sembrano macchie”. Ma vinse Baudo. Da allora lo voglio sempre accanto a me, è stato pure il mio testimone di nozze». E si mise pure a suonare Donna Rosa al pianoforte. Nel suo curriculum da attrice anche un cinepanettore, Natale in Sudafrica: «Almeno uno ci vuole, in curriculum».

Il marito

Vita privata con tanto di elenco di presunti precedenti flirt: Matteo Marzotto, Gabriel Garko e Giovanni Malagò. «Di questo non parlo, per me la vita esiste da mio marito in poi. Comunque ero single e mi divertivo, punto». Suo marito Enrico Griselli l'ha conosciuto tramite amici comuni «“Siete perfetti insieme”. Io ero diffidente.“Da sola sto tanto bene, perché mi volete appioppare questo qui? Sicuro avrà qualche magagna”». Da buona napoletana anche gelosa. Anzi gelosissima racconta ancora al Corriere della Sera: «Quando si ama così tanto esce fuori la parte irrazionale di te, insicura. Gli facevo delle vere sceneggiate napoletane, lo tenevo al telefono fino alle due di notte. Lui impassibile: “Ehi Mario Merola, adesso cantami una canzone”. Ora però sono migliorata».

L'amicizia con Michelle Hunziker

La sua più grande amica? Michelle Hunziker. «Tra noi c’è amore puro, che non chiede niente in cambio. Anche se ci vediamo poco, quando ci ritroviamo è come se non fosse passato nemmeno un istante. L’ultima volta, a Milano, siamo rimaste abbracciate per dieci minuti». Insieme camminano in montagna, vere e proprie arrampicate a San Cassiano, in Alta Badia. Peccato che «si mette delle scarpe assurde. E io: “Ma dove le hai prese?”. Capace di camminare sul ghiaccio in sandali da sera, di venire in rifugio a 2.00o metri con stivaletti tacco 12».