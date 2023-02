Michelle Impossible, Hunziker e Ramazzotti si emozionano in studio: «Così mi destabilizzi». La conduttrice scoppia in lacrime

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti di nuovo insieme, ma solo per una notte. A "Michelle Impossible", il nuovo programma della conduttrice italo-svizzera in programma su Canale 5, la famiglia si riunisce e scalda i cuori dei fan. «Ti emoziona sapere che diventarai nonno a breve?», domanda Michelle all'ex marito. «Certamente». Tra i due c'è ancora feeling e si vede. «Sei sempre più brava», dice Eros. E Michelle tentenna: «Smettila, così mi destabilizzi e non riesco a farti le domande».

Le canzoni e l'arrivo di Aurora Ramazzotti

Eros Ramazzotti ha cantato un medley delle sue canzoni più famose, mentre Michelle come una fan qualunque si è messa da parte a cantare. Quando è arrivato il momento di "Più bella cosa", il brano che aveva scritto per lei, l'inquadratura ha tradito l'emozione della conduttrice. E i fan sui social si sono scatenati: «Tornate insieme, noi ci crediamo», si legge su Twitter.

Una speranza che, nonostante l'ammissione di Eros che recentemente ha rivelato di avere una nuova fidanzata, non tramonta mai tra chi si era appassionato alla loro storia. Dopo il momento tra ex, è arrivata Aurora, che tra pochi giorni li renderà nonni. «Papà ti devo dire una cosa che non ti ho mai detto... sono incinta», ha scherzato la giovane. E il papà ha ribattuto: «Una volta quello con la pancia ero io». E quando i due si sono messi a cantare insieme Battisti, mamma Michelle non ha retto ed è scoppiata in lacrime.

Michelle, Eros e il loro bellissimo legame ❤️‍🔥#MichelleImpossible pic.twitter.com/HNFvxMhs5Z — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) February 22, 2023