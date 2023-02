Aurora Ramazzotti, età, vita privata e data del parto: stasera la figlia di Eros "ospite" allo show (della mamma) Michelle Impossible

Aurora Ramazzotti, all'anagrafe Aurora Sophie Hunziker Ramazzotti, è una conduttrice televisiva e influencer. Nata dall'amore tra la showgirl svizzera Michelle Hunziker e il cantante Eros Ramazzotti, cresce a Milano e si diploma nel 2015 presso l'International European School. È una delle migliori amiche di Tommaso Zorzi. Stasera in tv sarà ospite di Michelle Impossible, lo show condotto da mamma Michelle.

Aurora Ramazzotti, chi è

Aurora Ramazzotti nasce a Sorengo, in Svizzera, il 5 dicembre 1996 (ha 26 anni). Cresce a Milano e studia all'International European School. La sua infanzia scorre serena fino al 2002 qunado l'amore tra i genitori arriva al capolinea. Eros e Michelle si separano. Entrambi si risposano: Michelle con l’imprenditore Tomaso Trussardi mentre Eros con la modella Marica Pellegrinelli. Dal nuovo matrimonio della madre sono nate le sorelle di Aurora, Sole e Celeste, mentre dal matrimonio del padre sono nati i fratelli Maria e Gabrio Tullio. Nonostante il doloroso divorzio tra i genitori Aurora è molto legata ad entrambi. Dopo il diploma Aurora si iscrive alla Cattolica Di Milano per studiare Sociologia, ma mette gli studi in stand-by per dedicarsi completamente allo spettacolo.

Carriera

Aurora Ramazzotti debutta sul piccolo schermo nel 2015, quando diventa conduttrice – per 3 edizioni consecutive – dell'appuntamento pomeridiano di X Factor. In seguito passa a Mediaset e conduce insieme alla mamma Vuoi scommettere? Nel 2018 è inviata del morning show di TV8 Ogni mattina, e viaggia per l'Italia con Flora Canto per raccontare storie di personaggi famosi e persone comuni. Il 2021 la vede esordire a Le Iene con un servizio sulla scarsa presenza di donne all'interno del Governo Draghi. Nell'autunno dello stesso anno conduce con Alvin Mystery Land, che dopo due puntate viene chiuso però per ascolti bassi.

Vita privata

Dal 2017 Aurora è fidanzata con Goffredo Cerza, dal quale aspetta il primo figlio. In passato il suo nome è stato associato a quello di Edoardo Gori, figlio di Giorgio Gori e Cristina Parodi, con cui la giovane ha avuto una frequentazione da lei stessa confermata, e a quello del cantante Riki (nome d'arte di Riccardo Marcuzzo), concorrente di Amici 16. All'interno della scuola più famosa della tv, Riki raccontò di aver scritto Perdo le parole proprio per Aurora.

Quando nasce il figlio

Ora a 26 anni, con un profilo Instagram che vanta 2,5 miliomni di follower, diventerà mamma per la prima volta. Lei stessa sui social ammette di sentirsi un vero e proprio ‘elefante’ date le dimensioni del pancione. Nelle sue storie Instagram, la giovane ha raccontato come lei stessa tenda a porsi la medesima domanda che un po’ tutti si pongono tutti sui social seguendo una donna in dolce attesa e cioè: Ma quando partorisce? «Noi siamo abituati a pensare che la gravidanza dura 9 mesi ma in realtà ne dura 10» ha raccontato la giovane ai suoi follower: «Sono 40 settimane dal momento del concepimento al momento del termine. Quattro settimane al mese, per 10, quaranta. Ma a volte si partorisce anche a 41 o 42 settimane quindi possono essere anche 10 e mezzo». insomma conti alla mano, da quel test di gravidanza positivo, la nascita del piccolo è prevista per marzo. manca veramente pochissimo.