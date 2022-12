Michelle Hunziker, vacanza in montagna con Tomaso Trussardi: ma ecco chi compare, l'ironia è epica

Riposo e divertimento sulle Dolomiti. Michelle Hunziker ha scelto la montagna per queste vacanze natalizie, ma non è da sola. In una story Instagram la showgirl si mostra accanto all'amica Serena Autieri mentre sorseggiano rispettivamente una tisana e una birra. Ma le vacanze non sono tra sole donne. Con loro ci sono le rispettive famiglie e non poteva mancare all'appello anche Tomaso Trussardi, l'ex marito di Michelle. «Allora Serena, tutto bene il tuo rapporto con Michelle?» dice Tomaso affiancato da Serena che sorride e si sistema. Il riferimento ai gossip impazzati nei mesi scorsi sulla possibile intromissione dell'ettrice campana nel rapporto tra Michelle e Tomaso. Ma la smentita è arrivata subito e non senza ironia da parte di tutti. Ormai è noto a tutti che il rapporto tra Michelle e Serena, e i rispettivi mariti (o ex), è forte. I quattro passano molto tempo insieme e la svizzera più nota d'Italia non ha mai nascosto il legame con l'attrice.

Il peso delle vacanze

Le feste natalizie sono ormai passate e anche i vip che le hanno trascorse con i propri cari, stanno soffrendo dei "postumi" delle abbuffate. Così anche Michelle Hunziker che nel suo profilo Instagram ha postato una storia dicendo di essere "devastata". Michelle Hunziker è solita tenere aggiornata i propri follower su Instagram, su quello che fa e su come trascorre le sue giornate. Così ha fatto anche per i giorni di Natale e Santo Stefano. La conduttrice svizzera ha postato una storia in cui la si vede sdraiata con in braccio uno dei suoi cagnolini che dorme. Michelle dice: «Questo è il massimo dell'energia dopo le feste, sono devastata. Voi state come me?».

La story

La conduttrice svizzera ha postato una storia in cui la si vede sdraiata con in braccio uno dei suoi cagnolini che dorme. Michelle dice: «Questo è il massimo dell'energia dopo le feste, sono devastata. Voi state come me?».