Paola Di Benedetto, il nuovo flirt è un calciatore dell'Inter. Corona: «È arrivato con una supercar da 300mila euro»

Paola Di Benedetto ha un nuovo amore. La coppia è stata paparazzata in un locale di Milano mentre ballano e si baciano. La nuova fiamma della showgirl è un calciatore dell'Inter. Dopo i cantanti Rkomi e Federico Rossi, scatta il flirt con il difensore di 23 anni Raoul Bellanova.

I due sono stati immortalati in un momento affettuoso, ma ancora non hanno confermato né smentito la relazione amorosa.

Nuovo amore per Paola Di Benedetto

A lanciare lo scoop è Fabrizio Corona che pubblica in esclusiva il video dei due in momenti intimi e affettuosi.

«Nostro scoop esclusivo! Il calciatore Raoul Bellanova beccato con Paola Di Benedetto. La “coppia” dell’estate! Fa già ridere. Ieri allo Yacoot a Milano, la show girl che vanta nel suo palmarès fidanzati famosi. In passato l’abbiamo vista con Rkomi. Poi i rumor con Berrettini. Allora, reduce dalla finale di Champions, autore del cross per Gosens che ha rappresentato l’occasione mancata, ecco Raoul Bellanova, dell’Inter. – ha continuato Corona – In queste foto e video li vediamo limonare e baciarsi, tutto ricavato in esclusiva per il nostro canale. L’esterno dell’Inter è arrivato con un Lamborghini di 300.000€ per gonfiare la sua autostima. Ve l’ho detto all’inizio e lo ribadisco alla fine, facendo un grande in bocca al lupo per il nuovo amore», conclude l'ex paparazzo.