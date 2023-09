CONEGLIANO (TREVISO) - La città del Cima si animerà con un programma di grandi eventi per l’autunno che vede come sedi privilegiate la Zoppas Arena e il teatro Accademia. Ad aprire la stagione alla Zoppas Arena un grande concerto sabato 18 novembre 2023 di Irama e Rkomi, che hanno scelto Conegliano per la data zero del loro “No Stress Tour”. L’esordio della collaborazione tra questi due artisti, che insieme hanno firmato il primo album il quale dà il titolo alla tournée, riunisce le anime diverse di due giovani cantautori e rapper sempre più seguiti dai giovani. «Con questo disco Irama e Rkomi presentano un viaggio in un universo sonoro ricco e senza confini, che si estende al di là della stagione musicale attuale e delle barriere geografiche, mentali o temporali, esplorando i sound di tutto il mondo e di ogni epoca - dicono gli organizzatori - Irama, 45 volte platino, 3 ori e oltre due miliardi di streaming all’attivo, e Rkomi che ha tra i traguardi raggiunti oltre due miliardi di streaming, 56 certificazioni platino, 29 ori, hanno realizzato il nuovo progetto dopo una lunga collaborazione, ma anche una solida amicizia cementata durante la partecipazione al game show “Celebrity Hunted 3” nel 2022».



PREVENDITE E BIGLIETTI

Le prevendite sono online su vivoconcerti.com da oggi, alle 14, mentre i biglietti si troveranno nei punti vendita autorizzati a partire da martedì 12 settembre alle 14. Una serie di spettacoli con nomi molto amati dal grande pubblico saranno ospiti anche al Teatro Accademia, a partire da novembre fino alla primavera del 2024. Tra gli eventi annunciati lo spettacolo “Coppia aperta, quasi spalancata” con Chiara Francini e Alessandro Federico domenica 10 dicembre alle 21, e il concerto “Musico Ambulate Tour” di Fabio Concato mercoledì 20 dicembre (ore 21).



I COMICI

Tra le proposte per il 2024, lo spettacolo di sabato 3 febbraio alle 21 vedrà protagonista Elio, leader del gruppo Elio e le Storie Tese, con “Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci!” accompagnato da 5 stravaganti musicisti per presentare “un repertorio umano e musicale sconfinato e irripetibile, arricchito da scritti e pensieri di compagni di strada, reali o ideali, di “schizzo” Jannacci. Da Beppe Viola a Cesare Zavattini, da Franco Loi a Michele Serra, da Umberto Eco a Fo o a Gadda”. Dal rutilante universo comico di “Zelig” arrivano Nuzzo e Di Biase, collaudata coppia comica che domenica 17 marzo alle 21 si esibirà nello spettacolo “Delirio a Due”. Informazioni sul programma nel sito www.teatroaccademia.it.