Grande Fratello Vip 2020, Fernanda Lessa chiede perché Serena Enardu è entrata in casa: la risposta di Pago spiazza tutti

Pago vuole tornare con Serena Enardu? Dopo l'incontro al Grande Fratello Vip se lo stanno chiedendo in molti. La coinquilina del cantante, Fernanda Lessa, ha voluto approfondire chiedendo al diretto interessato se ci siano speranze di una riconciliazione. Quel che non è chiaro è il perché Serena abbia varcato la porta rossa, nonostante i due non stiano più insieme dai tempi di Temptation Island. «Raccontami di Serena, state ancora insieme?». «No», ha risposto in maniera secca Pago.

«E cosa è venuta a fare qui dentro allora?», ha chiesto a quel punto Fernanda. «Lei - ha spiegato Pago - voleva solo finire la storia, quando uno la vuole finire, vede tutto brutto, ti ricordi solo le cose che vanno male... Tralasciando i modi, abbiamo capito che quando le cose non vanno bisogna parlare e affrontare i problemi. Lei è venuta qua perché era già un po’ di tempo che cercava un riavvicinamento e io ho fatto fatica ad allontanarla perché la amo ancora».

Una dichiarazione d'amore che non è passata inosservata. La casa, in fondo, servirà a Pago per chiarirsi le idee e i sentimenti. «Non so se sto bene da solo o se voglio ricominciare da zero. Il bicchiere ormai è rotto, e se torniamo insieme non voglio passare il resto della mia vita a ripensare a ciò che è successo. Ho sofferto troppo, e ora voglio pensare a me, voglio superare questa cosa». Fernanda però si è detta ottimista: «Se è l’amore della tua vita ricomincerai da zero».

Anche l'ex moglie Miriana Trevisan ha invitato Pago a chiarirsi bene le idee e a superare il passato in caso ci fosse ancora un legame forte. Pago e Serena si sono lasciati dopo sette anni di amore durante l'avventura televisiva di Temptation Island Vip. Sin da subito l'ex protagonista di Uomini e Donne ha evidenziato i problemi che c'erano tra loro e si è avvicinata a un single tentatore. Questo ha fatto soffrire Pago e ha decreato l'addio al falò di confronto.

