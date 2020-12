Melissa Satta e Boateng, il divorzio è ufficiale. Lei su Instagram: «Grazie per questi 9 anni»

Dopo 9 anni insieme è ufficialmente finita tra Melissa Satta, ex Velina e showgirl, e Kevin Prince Boateng, ex calciatore di Milan, Sassuolo e Fiorentina, ora al Monza di Berlusconi in Serie B. A ufficializzare la fine della loro lunga relazione, da cui è nato il piccolo Maddox, è stata proprio Melissa in un post su Instagram che vede papà, mamma e bimbo insieme, tutti e tre sorridenti.

«Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione - scrive Melissa nel post - nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni... E per il regalo più bello... Maddox», conclude la Satta.

INSIEME PER NOVE ANNI Melissa e Kevin si erano conosciuti nel 2011, quando Boateng - da poco arrivato in Italia - vinse lo scudetto con la maglia del Milan, l'ultimo della storia rossonera. 34 anni lei, 33 lui, la loro storia conquistò subito le copertine delle riviste di gossip: il calciatore, ghanese ma nato e cresciuto in Germania, in quel Milan era uno dei protagonisti. All'epoca fecero molto discutere le dichiarazioni della stessa Satta sulle loro notti bollenti: la showgirl in un'intervista raccontò infatti che «facciamo sesso 7-10 volte a settimana». Nell’aprile 2014 la nascita di Maddox, a giugno 2016 il matrimonio in Sardegna: dopo la separazione a gennaio 2019, Melissa e Kevin erano poi tornati insieme nell’estate dello stesso anno, ma recentemente c’era stata una nuova rottura. A quanto pare, da oggi, definitiva.

Ultimo aggiornamento: 12:59

