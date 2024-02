Berrettini-Satta, storia finita: dalla prima cena a Miami alle critiche per lo "scarso rendimento" del tennista, cosa è successo

È durato poco più di un anno l'amore tra Matteo Berrettini e Melissa Satta.

Dall'incontro a Miami al primo avvistamento a Milano, passando per i tornei, i viaggi e i numerosi eventi, la coppia ha da subito conquistato il cuore dei fan, e soprattutto dei fotografi. Un fatto, questo, ampiamente criticato dai supporter dello sportivo, che più volte avrebbero accusato la showgirl di aver distratto il tennista dai suoi impegni con la sua vita mondana.

Matteo Berrettini, finita la storia con Melissa Satta: «Non stiamo più insieme. La ringrazio per essermi stata vicina»

L'annuncio

È finita la storia d'amore tra Matteo Berrettini e Melissa Satta. Dopo i rumors degli ultimi giorni, il tennista romano ha dato oggi l'annuncio ufficiale, mettendo fine ai gossip intorno alla coppia. Rispondendo alla domanda di un giornalista durante una conferenza stampa da Montecarlo, dove sta proseguendo la preparazione in vista del ritorno in campo, il 27enne ha confermato le voci, annunciando la rottura con la showgirl: «Io e Melissa non stiamo più insieme. È stato un rapporto bellissimo, intenso. La devo ringraziare per il tempo trascorso insieme. Conserviamo una grande stima reciproca».

La loro storia

Tra le "vittime" preferite dai fotografi, Matteo Berrettini e Melissa Satta sono finiti da subito al centro dei gossip. Dal primo avvistamento insieme al Forum di Assago, dove un anno fa la coppia era andata ad assistere alla partita di basket dell'Olimpia Milano, alle prime cene insieme, ogni istante della loro relazione è stato immortalato, fotografato e documentato. Un fatto, questo, ampiamente criticato dai fan dello sportivo, che più volte avrebbero accusato la showgirl di aver distratto il tennista dai suoi impegni.

Le lezioni di tennis insieme

Un amore, il loro, che non si era limitato alle cene nei ristoranti o ai viaggi in giro per il mondo. Più volte, infatti, la coppia era stata immortalata sui campi da tennis, dove Berrettini avrebbe dato lezioni alla compagna. Con lui, anche il suo allenatore Alessandro Bega e il suo assistente Marco Gulisano.

I tornei (e le critiche alla Satta)

A giocare a tennis, però, era stato soprattutto Matteo Berrettini. Da Montecarlo a Indian Wells, passando per Miami, lo scorso anno il 27enne romano aveva continuato a gareggiare, seguito per la prima volta dalla sua nuova compagna. Sempre presente a bordo campo, Melissa Satta era stata più volte criticata per la sua "cattiva influenza" sul tennista, al punto che lo stesso Berrettini era dovuto intervenire: «Non è una colpa se siamo seguiti e ci fanno le foto. Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. È una cosa normale. L'amore non è una colpa». Dopo i numerosi ritiri del tennista dai tornei, però, le critiche aumentarono, trasformandosi in veri e propri insulti social. Un fatto, questo, che aveva profondamente scosso la showgirl, costretta a rispondere sui social: «Non sono solita fare questo tipo di video ma sto vivendo una situazione sui social surreale. Da mesi ricevo messaggi pieni di insulti. Messaggi di sessismo e bullismo. Io vengo attaccata per la mia storia personale e sentimentale che sto vivendo. Sono un personaggio pubblico e so che posso venire paparazzata, che mi possono chiedere autografi e sono molto contenta di questo, anche se amo avere la mia privacy. In questo momento sto vivendo una relazione sentimentale con un’altra persona e voglio provare ad essere felice. Vivo una vita normale fuori dai riflettori. In questi giorni non so per cosa vengo accusata, forse per essere donna e perchè il mio compagno vive un momento difficile lavorativo. Se magari fosse successo dall'altra parte? L'uomo verrebbe colpevolizzato alla stessa maniera?». Accusata di "portare sfortuna", Melissa Satta aveva poi aggiunto: «Questo è bullismo e sessismo, spero che il mio messaggio arrivi a quelle donne che vivono la mia stessa situazione. Vorrei che i social vengano usati con maggiore responsabilità. Perchè odiare e offendere? Non concepisco questo tipo di ignoranza e voglio dire basta a questi leoni da tastiera che aprono Instagram e decidono di insultare qualcuno, oggi Melissa domani magari Francesca. Pensate se queste donne fossero vostra madre, la vostra fidanzata, la vostra nipote. Noi donne dovremmo unirci, dovremmo supportarci e gli uomini dovrebbero supportarci ed essere forse anche più gentili».

Lo sfogo a "Le Iene"

Uno sfogo, quello di Melissa Satta, continuato anche a "Le Iene", dove ad aprile la showgirl aveva dedicato un vero e proprio monologo. «Da tempo sono vittima di insinuazioni e insulti per la mia relazione. All’inizio erano solo commenti sui social e a quelli, purtroppo, ti ci abitui pure, ma quando il mio fidanzato e? stato costretto a ritirarsi per infortunio da un torneo ho capito che il problema era ben più grosso. Un importante quotidiano ha titolato: “Melissa Satta porta sfortuna”. Un titolo che non solo è inaccettabile, ma che è indice del sessismo profondo che la nostra società ha interiorizzato. “Cherchez la femme” scriveva Dumas più di 160 anni fa, e questa espressione purtroppo descrive ancora molto bene la tentazione irresistibile, quando qualcosa nella vita di un uomo va storta, a dare la colpa alla sua donna, alla strega capace di prosciugargli talento e buona sorte. Avete mai letto il contrario? Avete mai letto sui giornali un titolo in cui un uomo di successo è accusato di portare sfortuna alla sua compagna? Ve lo dico io: no, perché quel titolo nessuno lo ha mai scritto. Questa voglia d’incolpare, di distruggere l’altro, è la stessa a cui ogni giorno sono esposte tante giovani sui social e che, da madre, non voglio che mio figlio debba mai conoscere. La prossima volta che vi verrà voglia di scrivere un commento di odio provate a fermarvi e a riflettere sui motivi per cui provate quell’odio. Potreste iniziare a scoprire molto su voi e, forse, a diventare persone migliori». Queste le parole della Satta.

I figli

Sempre allo scorso anno risale l'intervista a Vanity Fair, dove Melissa Satta aveva raccontato la sua storia d'amore con Matteo Berrettini. «Ci siamo conosciuti a Miami, ad una cena di amici. Poi ci siamo scritti moltissimo e le chat non finivano mai. Con Matteo sto davvero bene. Ci piace divertirci insieme, come a cena o al karaoke. Ha incontrato mia mamma e conosciuto mio figlio Maddox. La base del nostro rapporto è la totale sincerità, parliamo di tutto. Mio figlio fa parte a 360 gradi della mia vita, quindi non trovo sia giusto nascondergli le cose», aveva confessato la showgirl. Sempre a Vanity Fair Satta aveva raccontato la sua promessa di non fidanzarsi più con degli sportivi, dopo il precedente matrimonio con Kevin Prince Boateng, e aveva commentato l'idea di un secondo figlio: «Mai dire mai. Sono pronta a tutto. Però, diciamo che stiamo andando un po' avanti, ci viviamo noi. Un attimo di respiro».

Gli eventi

Da Cannes a Roma, Matteo Berrettini e Melissa Satta sono stati protagonisti anche di moltissimi eventi mondani. Dopo il primo red carpet insieme al galà dell'amfAR, in cui entrambi si erano presentati vestiti di bianco, lo scorso settembre la coppia era stata vista di nuovo insieme alla Ryder Cup di Roma, il torneo di golf presentato proprio dalla showgirl.

Le vacanze separati

A fare insospettire i fan nelle ultime settimane erano state le foto di Melissa Satta a St. Moritz, dove la showgirl aveva mostrato tutta la sua vena atletica in compagnia di Alessandro Borghi, Renzo Rosso, Matteo e Agnese Renzi. Di Berrettini, però, nessuna traccia. Impegnato con gli allenamenti, il tennista era rimasto a Montecarlo, alimentando però così i gossip sui social e sui giornali.

Il compleanno di Melissa Satta (senza di lui)

La conferma definitiva (o quasi) era arrivata però qualche giorno fa, in occasione del 38esimo compleanno dell'ex velina. Così come a St. Moritz, anche nel ristorante di Milano scelto dalla Satta per i festeggiamenti non c'era infatti traccia del tennista. Se una vacanza si può saltare, un compleanno decisamente no: questo il commento dei fan.

L'ultimo post su Instagram

Risale al 6 gennaio l'ultimo post della coppia (insieme) su Instagram.

A Zermatt, in Svizzera, la coppia aveva girato uno spot per "Boss", mostrandosi serena e felice sulle piste da sci.