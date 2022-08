Chiara Nasti e Zaccagni si sposano. Il post su Instagram: «Non vedo l’ora di essere tua moglie»

Prima la dolce attesa, poi il matrimonio. Mattia Zaccagni e l'influencer Chiara Nasti si sposeranno. La notizia è ufficiale e, come da rito, i due hanno mostrato tutto sui social. La proposta di matrimonio è stata resa nota attraverso la pubblicazione di un video sulla pagina Instagram dell'influencer, dove lei e la sua metà, vengono ripresi un attimo prima che il calciatore della Lazio si inginocchi per dare l'anello alla compagna e chiederle di sposarlo. «Non vedo l'ora di essere tua moglie» risponde la Nasti in didascalia.

I follower sono ormai abituati alle cerimonia festose dei due. Infatti, quando hanno svelato il sesso del figlio in arrivo, hanno scelto una cerimonia allo stadio Olimpico in cui hanno annunciato il sesso maschile del bambino, tirando un calcio verso la porta per far fuoriuscire i palloncini blu come simbolo di bambini maschi. Un party che ha sollevato una marea di polemice.

Zaccagni ha infatti chiesto alla compagna di sposarlo, durante una cena al lume di candela in una location da favola, davanti al mare. La coppia si sposerà neio prossimi mesi, ma la data ufficiale non c'è ancora.



Solo poco tempo fa, la coppia è stata al centro del gossip in questi ultimi mesi anche per l'incrocio con la vicenda Zaniolo, ex compagno di Chiara Nasti prima della conoscenza con Mattia Zaccagni. Un triangolo che, tra rivalità calcistica cittadina e sentimentale, ha alimentato una grande rivalità tra i due calciatori, entrambi parte del gruppo della Nazionale di Roberto Mancini. Proprio nelle ore successive alla vittoria della Roma in Conference League si era sviluppata una polemica per alcuni cori dei tifosi giallorossi offensivi nei confronti dello stesso Zaccagni e della sua compagna. La cosa pareva aver generato una certa freddezza tra i due, in quegli stessi giorni in ritiro in nazionale insieme, prima di un chiarimento.