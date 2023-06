Naomi Campbell (a sorpresa) mamma bis a 53 anni, l'annuncio sui social spiazza tutti: «Non è mai troppo tardi per diventare madri»

Naomi Campbell mamma bis a 53 anni. Con un annuncio social, la modella spiazza tutti i suoi (oltre) 15 milioni di follower. «Mio piccolo tesoro, sappi che sei stato amato oltre ogni limite e circondato da amore dal momento in cui ci hai onorato della tua presenza. Un vero regalo dal Signore, benedetto! Benvenuto ometto». La top model lascia tutti a bocca aperta, dando su Instagram la lieta notizia.

Naomi tiene tra le braccia il nuovo arrivato e la primogenita (nata nel 2021) gli tiene la mano.

Naomi Campbell posa su Vogue con la figlia per la prima volta: «Non è stata adottata»

La ex top model, cantante e attrice britannica, che ha spento le sue 53 candeline lo scorso 22 maggio, ha comunicato sul social a sorpresa l'arrivo di un bimbo nella sua vita. «Non l'ho adottata», si limitò a chiarire la supermodella due anni fa. Stesso mistero circonda la nascita del nuovo arrivato. C'è chi suppone che Campbell sia ricorsa a madre surrogata. Nei mesi scorsi la top model nelle apparizioni pubbliche non aveva nessun pancione sospetto. «Non è mai troppo tardi per diventare madri». Chiosa così il post che contiene tutta la felicità della donna.

Naomi Campbell a sorpresa è mamma a 51 anni. L'annuncio su Instagram spiazza tutti: «Mi ha scelto lei»

Le reazioni social

Mamma single over 50, Naomi tiene tutela la sua privacy e a quella dei suoi figli, non a caso non si sanno ancora neanche i nomi dei figli. Numerosi vip hanno fatto le congratulazioni a Naomi nei commenti sotto il post. Spiccano, tra i tanti, Donatella Versace, Ashley Graham e Claudia Shiffer.