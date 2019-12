Michelle Hunziker: «Ho subito violenze, so cosa accade nella testa di una donna»

Michelle Hunziker, in un'intervista al settimanale Oggi, ha rivelato di essere stata abusata. Una storia di cui non aveva mai parlato. Un fatto che risale a molto tempo fa. «Escludo i mariti, così sapete che non c’entrano - dice la conduttrice - così nessuno può pensare a loro. La violenza che ho vissuto, l’ho vissuta molto prima…» aggiungendo che fortunatamente è riuscita a dire basta: «Ho solo capito che se avessi continuato a subire quella violenza, sarei stata corresponsabile di quella violenza. Mi sono detta: 'Devi uscire da questa situazione perché se no vuol dire che in fondo la vuoi'».



«Il percorso di Doppia Difesa l’ho veramente fatto perché ho vissuto determinate cose - racconta ancora- E l’ho fatto anche perché poi mi è andata bene, la vita mi ha dato tante possibilità, e in qualche modo dovevo ringraziare, dare qualcosa in cambio. Ognuno di noi cerca di fare del bene là dove ha vissuto delle esperienze personali e io sono una che ha vissuto molto da vicino tutto quello che è discriminazione femminile, e violenza». «A parte lo stalking - continua la presentatrice tv - io non ho mai parlato a fondo di quello che ho subito. Però posso dirle che conosco ogni dettaglio, ogni singolo dettaglio, e le donne lo sentono. La credibilità, quando fai qualcosa, ce l’hai perché le persone ti 'leggono', si rendono conto che tu le comprendi davvero - conclude - e io so esattamente che cosa capita nella psicologia di una donna che vive una violenza».

