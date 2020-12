Michelle Hunziker, l'abito le lascia la pancia scoperta a All Together Now. I fan: «Ecco chi l'ha già indossato»

Michelle Hunziker incanta con l'abito lungo bianco ad All Together Now, ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?». In onda su Canale 5, nella semifinale dello show musicale Michelle Hunziker ha sorpreso i fan con un outfit da sogno.

Un vestito lungo bianco, che lascia la pancia scoperta. Tripudio sui social per il look della conduttrice, ma alcuni fan notano un dettaglio. Su Twitter, i follower pubblicano uno scatto di Anna Tatangelo (giurata del programma) con lo stesso vestito di Michelle Hunziker. Piovono commenti: «Ecco dove l'avevo già visto...». E ancora: «Com'è possibile che abbia scelto lo stesso vestito di Anna Tatangelo?».

Risponderà Michelle Hunziker ai fan? Nel frattempo la sfida su Canale 5 continua. Staremo a vedere.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/_AnnaTatangelo_?ref_src=twsrc%5Etfw">@_AnnaTatangelo_</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ragazzadiperiferia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ragazzadiperiferia</a>. Ho detto tutto!!!! Dopo 15 anni soltanto applausi e muro in piedi ❤️ <a href="https://twitter.com/hashtag/annatatangelo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#annatatangelo</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/alltogheternow?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#alltogheternow</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/michellehunziker?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#michellehunziker</a> <a href="https://twitter.com/m_hunziker?ref_src=twsrc%5Etfw">@m_hunziker</a> <a href="https://t.co/YQGAzLAF3N">https://t.co/YQGAzLAF3N</a></p>— Domenico Rotolo (@DomenicoRotolo) <a href="https://twitter.com/DomenicoRotolo/status/1335373202655207424?ref_src=twsrc%5Etfw">December 5, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

