Meghan Markle sogna Brad Pitt per il ritorno sul set, ma Jennifer Aniston si oppone: «Voleva sposarlo, poi ha incontrato Harry»

Meghan Markle vuole tornare a recitare e sogna Brad Pitt, ma Jennifer Aniston si oppone. Sembra che la moglie del principe Harry abbia intenzione di condividere il set con il divo hollywoodiano. Chiusa la parentesi nel 'ruolo' di duchessa di Sussex, Meghan starebbe cercando di rifarsi una vita e una carriera a Los Angeles e punterebbe su Brad Pitt per rilanciare la sua immagine come attrice. Non si accontenterebbe di un copione qualsiasi, ma per un ritorno in grande stile vorrebbe una produzione di alto livello.

«Meghan Markle mamma per la seconda volta», l'indiscrezione della confidente di Lady Diana

Tra i sogni nel cassetto, oltre a quello già realizzato di sposare un principe, ci sarebbe quello di lavorare con Brad Pitt e sembra stia facendo di tutto per farlo. Senza dimenticare la necessità di provvedere alle proprie spese autonomamente senza pesare sulle tasche dei contribuenti britannici dopo aver rinunciato a essere membro senior della Famiglia Reale. Ci vogliono molti soldi per la scorta e tutto il resto e non potrà fare affidamento per sempre sul suocero Carlo.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da New Idea, Jennifer Aniston in persona avrebbe bloccato sul nascere i suoi piani. L'attrice di 'Friends' è sempre più vicina all'ex marito e non avrebbe gradito il progetto di Meghan. La moglie del principe Harry avrebbe chiesto al suo amico George Clooney di organizzare una cena con Brad Pitt, durante la quale avrebbe voluto illustrargli la sua idea. Tanto è bastato per scatenare le gelosie di Jennifer. «Quando Meghan si mette in testa una cosa, fa di tutto per realizzarla», ha commentato una fonte vicina alla duchessa.

E c'è di più. Ancora prima di incontrare Harry, Meghan sognava di sposare Brad Pitt e di conquistarlo subito dopo il divorzio da Jennifer. Progetto andato in fumo per la comparsa di Angelina Jolie. Ora, tuttavia, Pitt è sempre più sotto l'influenza della prima moglie.

«Jennifer - ha aggiunto la fonte - è amica di molte attrici che hanno fatto una dura gavetta per arrivare dove sono e non accetta che la Markle ottenga di lavorare in una grande produzione solo perché è la moglie di Harry. Ha detto inequivocabilmente a Brad che non è favorevole alla proposta di Meghan».

Ultimo aggiornamento: 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA