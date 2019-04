Meghan Markle rompe il protocollo con la prima foto del Royal Baby: la regina Elisabetta si infuria

di Silvia Natella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ci ha abituati a gesti poco consoni al ruolo di duchessa e di altezza reale. In più occasioni ha trasgredito andando contro il protocollo, ma secondo i bene informati l'ultima decisione avrebbe fatto infuriare la. La moglie deln attesa del suo primo figlio, ha scelto di pubblicare la prima foto delsulla copertina patinata di "Vogue".continua ad andare contro l'etichetta e non è mai successo che un membro dellascegliesse le pagine di una rivista per le prime foto ufficiali. Non si può dimenticare che si tratta pur sempre di un'ex attrice abituata a essere una star di Hollywood e alle copertine. Anche le scelte in merito alla nascita hanno fatto discutere. La duchessa, infatti, ha rifiutato di far nascere il Royal baby nell’ala privata deldove tutte le donne della Corte - compresa Kate - hanno dato alla luce i loro figli, rifiutando così anche la foto di rito, uscita dalla clinica.e non direttamente dalla coppia reale. Fonti vicine a sua Maestà parlano di una sovrana indispettita e furiosa. Meghan vorrebbe mostrarsi in pubblico secondo i suoi tempi e non subito dopo il parto. La location dovrebbe essere la nuova casa aIl servizio fotografico per "Vogue" sarebbe già stato definito. Una troupe avrebbe predisposto tutto senza il consenso della Regina.