Matteo Salvini e Francesca Verdini, ma quale crisi: ecco la foto romantica su Instagram

di Veronica Cursi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma quale crisi. Tra Matteo Salvini Francesca Verdini l'amore va a gonfie vele. E a smentire i rumors che volevano la fine della storia tra il vicepremier e la figlia di Denis, ex di Forza Italia, è proprio Matteo con una foto su Instagram.«Bacioni a tutti voi Amici da me e Francesca, vi vogliamo bene! P.S. Foto scattata sul lago alcuni giorni fa, oggi lavoro fra Puglia e Roma», scrive Salvini. Della serie: invidiosi beccatevi questa.In queste ore un tweet misterioso aveva fatto circolare la notizia che Matteo e Francesca, 26 anni, si erano lasciati dopo pochi mesi dall'inizio della loro relazione. E subito tutti a commentare, «colpa della differenza d'eta», «Salvini è sempre in giro». E invece, ecco che a sorpresa arriva lo scatto romantico: Matteo con gli occhi a cuori che si lascia baciare dalla sua giovane fidanzata, 20 anni meno di lui.La storia insomma continua. Effettivamente dopo la prima uscita pubblica all’anteprima romana di Dumbo di Tim Burton dove i due erano comparsi insieme, mano nella mano, la coppia non era più apparsa sui social. Semplice voglia di riservatezza, evidentemente. Almeno a giudicare da questo scatto. L'amore trionfa.