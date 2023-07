Matt Damon, la rivelazione che spiazza i fan: «Il bacio a Scarlett Johansson? È stato orribile. Non potete immaginare che inferno»

Un bacio alla sexy Scarlett Johansson, chi non lo sogna? Eppure per Matt Damon è stato «orribile». Incredibile ma vero, ma c'è un motivo. I due attori si sono trovati insieme sul set del film La mia vita è uno zoo del 2011 e hanno girato scene in cui si scambiavano un bacio.

Matta Damon e il bacio «orribile» con Scarlett Johansson

Il 52enne che tornerà al cinema con Oppenheimer di Christopher Nolan, (in uscita nelle sale italiane il 23 agosto) durante la promozione del film ha raccontato l'episodio sgradevole con la Johansson. Durante un gioco per LadBible insieme ad Emily Blunt, Damon ha svelato un inaspettato retroscena sulla Johansson avvenuto nel 2011.

Cosa è successo

«Dovevo baciare Scarlett Johansson. Non potete immaginare quanto sia stato orribile per me. Ma ci siamo baciati ed è stato un inferno». Ma come è possibile? L'attore va avanti a parlare e spiega: «E’ successo che abbiamo fatto una scena prima di pranzo: due brevi ciak che finivano con un bacio, che è stato davvero bello. Dopodiché siamo andati a pranzo ed entrambi pensavamo che fosse finita lì. Scarlett ha mangiato un sandwich con le cipolle, poi è tornata sul set e il regista del film Cameron Crowe aveva posizionato la macchina da presa per riprendere il bacio più da vicino. Scarlett allora ha detto: "Oh me**a. Ho appena mangiato un sandwich con le cipolle, pensavo avessimo terminato».