Matrimonio a prima vista, Nicole Soria fidanzata con un concorrente dopo la delusione per Andrea

Nicole Soria, la sposa "sfigata" dell'ultima edizione di Matrimonio a prima vista Italia, si è fidanzata. Il nuovo compagno? Una vecchia conoscenza per gli appassionati del programma di Real Time.

Nicole ha partecipato all'esperimento sociale sposando Andrea Ghiselli ma il matrimonio lampo non ha funzionato e dopo la trasmissione la ragazza è tornata single. Ma lo è rimasta per poco: come racconta Tpi, l'esplosiva Nicole avrebbe trovato l'amore proprio con un concorrente di Matrimonio a prima vista. Si tratta di Marco Rompinetti, che ha partecipato alla scorsa edizione del programma sposando Ambra. Anche il loro matrimonio è naufragato ma i due sono rimasti ottimi amici.

Ora il loro amore si divide tra Terni, dove vive lui, e Milano, dove vive lei. Ma in futuro chissà.

