Mario Biondi: chi è la moglie, i figli (da 4 donne diverse), il matrimonio, i cori in Chiesa, la dieta e la carriera. Le curiosità sull'artista

Quanti figli ha Mario Biondi? Quando si è sposato? E quante mogli ha? Continua a far parlare di sé l'artista catanese che ha dieci figli da quattro donne diverse (l'ultima, Lua, è nata pochi giorni fa), come rivelato in un'intervista al Messaggero.

Ma anche la carriera ha una parte importante, con il nuovo singolo uscito il 18 aprile. Scopriamo qualcosa in più sul musicista.

Mario Biondi: «Sono dieci volte papà, ma non vedo più una figlia di 9 anni: la madre non vuole. La svolta? Fu con la Bbc»

I cori in Chiesa

Mario Biondi, all'anagrafe Mario Ranno, nasce a Catania il 28 gennaio 1971. È un cantautore e arrangiatore italiano. Il suo pseudonimo riprende quello del padre Giuseppe Ranno, cantante, in arte Stefano Biondi. A 12 anni canta nei cori gregoriani in chiesa e nelle piazze siciliane. Dopo varie esperienze e gavetta in giro per l'Italia, perfeziona nell'inglese che diventa la lingua in cui canta. Dal 1988 comincia a fare da spalla a "big" dell'epoca, come Ray Charles. Appassionato di soul, si forma ascoltando i dischi di Lou Rawls, Al Jarreau e Isaac Hayes e altri. Importante per la sua crescita artistica fu l'amicizia con il concittadino Gianni Bella. L’esordio discografico del cantante risale al 2004, anno in cui è uscito il suo primo album in studio This is what you are. La canzone che dà il titolo all’album è ancora oggi uno dei brani più noti dell’artista. Nel percorso musicale del cantante, un ruolo fondamentale è stato ricoperto dal dj inglese Norman Jay, che ha scelto un pezzo di un suo brano più famoso come jingle per il suo programma trasmesso su Radio Montecarlo.

La vita privata: 10 figli e un unico matrimonio

Ha 10 figli ma un solo matrimonio. Quello che si è celebrato il 16 settembre 2023 con Romina Lunari. Mario Biondi ha detto sì per la prima volta con la mamma degli ultimi due. La cerimonia si è svolta su una terrazza davanti al golfo di Sorrento. «Abbiamo invitato solo 40 delle persone più vicine a me e mia moglie, una cerimonia molto raccolta, di scambio» - ha raccontato il cantante al Corriere della Sera.

«La mia tribù - dice - anzi a volte li chiamo il piccolo paese o la delegazione. Mi danno grandissime soddisfazioni e mi riempio d'amore per loro. Compaiono tutti nel video di "My favorite things", cover a loro dedicata. Mi sembrano sempre pochi, forse perché adoro quando siamo in tanti, quando c'è condivisione. Avere tanti amori vicino è una benedizione incredibile. ll più grande sta studiando per diventare magistrato, la seconda è una grafica e la terza modella, ma entrambe sono interessate anche alla musica e sono reduci da una tournee con Renato Zero».

Chi sono le madri dei figli

I suoi primi sei figli (Zoe, Marzio, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario) sono nati dalla relazione avuta con Monica Farina, compagna del cantante per circa quindici anni. Tra il 2013 e il 2014, ha avuto una liaison con l’ex concorrente di Miss Italia, Giorgia Albarello, dalla quale ha avuto una bambina di nome Mia. Recentemente, Biondi è diventato padre di altre due bambine, Mil e Matilde.

«La parte materna è fondamentale. Io sono un papà che lavora, si prende cura e mantiene tutti, ma le madri hanno più responsabilità di me naturalmente. Il weekend quando è possibile ci vediamo tutti insieme. Il 26 dicembre, cascasse il mondo, ci ritroviamo tutti, anche le mamme. Loro si chiamano fratelli, non ci sono fratellastri».

La dieta

Qualche anno fa, il cantante era apparso molto dimagrito. Molti si sono chiesti se tale perdita di peso fosse stata frutto di una dieta particolare o di una malattia. In quella occasione, era stato proprio il cantante a chiarire l'arcano. Aveva infatti spiegato di essersi messo a dieta. «Ho perso 20 chili, curo l’alimentazione per una questione di salute. Ho eliminato i latticini, i farinacei e gli alcolici», ha raccontato Mario Biondi.

Le canzoni

Impossibile elencare tutte le canzoni del prolifico cantante, quindi ne riportiamo solo alcune: