Mara Venier, lo sfogo del marito Nicola Carraro: «Che brutto periodo stiamo attraversando». Cosa succede

Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, non ha potuto fare a meno di confessare ai suoi fan il suo pensiero sul «brutto periodo che stiamo attraversando».

L'81enne, noto produttore cinematografico ed editore italiano, si è aperto confidando il suo pensiero su ciò che sta accadendo in questo momento.

Ecco le sue parole.

Mara Venier: «Alla famiglia di mio marito non piacevo, per gli amici non ero all'altezza, così parlai con sua madre»

Mara Venier, cena... dietetica col marito. Il menù da acquolina: «Io mangio tutto»

Le parole di Nicola Carraro

«Eccoci qua amici, in alto i cuori e abbracciamoci con le parole sempre. Siamo tornati. Che brutto periodo stiamo attraversando: questi stupri, questi continui femminicidi - ha detto preoccupato il marito di Mara Venier -. Qui bisogna fare qualcosa, aldilà delle polemiche secondo me assolutamente inutili. Bisogna che nelle scuole si faccia qualcosa di diverso di quello che si è fatto fino ad oggi».

Le istituzioni

In effetti, Nicola Carraro non è il solo ad essere preoccupato per la stiuazione in cui il nostro Paese versa. Il marito della conduttrice Rai ha chiamato in causa le istituzoni, come la scuola, che dovrebbero farsi carico dell'educazione, anche sessuale e civica dei bambini e dei giovanissimi che sempre più piccoli sono i protagonisti di questi casi di cronaca in Italia.