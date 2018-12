Mara Venier e la foto in spiaggia a Natale. Gli hater la criticano e lei s'infuria: «Anche oggi devi rompermi le p***»

di Emiliana Costa

e la foto in spiaggia nel giorno di Natale.La signora della domenica ha postato una tenera foto su Instagram in compagnia del nipotino, sulla spiaggia di Santo Domingo, dove Mara possiede una casa e dove sta trascorrendo le feste con i suoi cari. Boom di like per l'esotico scatto natalizio, ma quando una follower l'attacca, lei perde le staffe: «». Ma andiamo con ordine.Dopo l'ultima puntata di Domenica In andata in onda il 23 dicembre, zia Mara è volata alla volta della Repubblica Domenicana con il figlio, la nuora e il nipotino Claudio. Ad attenderla lì, il marito Nicola Carraro.che la conduttrice regala ai fan, è una tenera foto che la vede ritratta con il nipotino sulla spiaggia dorata. «Buon Natale a tutti», cinguetta Mara. Ma le critiche sono in agguato.Commenta una follower: «Con la sua visibilità se fosse andata aa servire il pranzo ai poveri l'avremmo apprezzata di più». E a quel punto la conduttrice va su tutte le furie e risponde per le rime all'utente: «Mi scusi, ma perché lei deve rompermi le p*** anche il giorno di Natale?Io faccio la mia vita e lei faccia la sua».Il commento stizzito di Mara Venier supera i, segnale che i fan sono con lei. Zia Mara può continuare tranquillamente le sue vacanze tropicali, con buona pace degli hater.