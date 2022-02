Kate Middleton si diverte come una bambina in Danimarca: il video sullo scivolo, ma William non c'è

Sembra essere tornata bambina Kate Middleton mentre si diverte sullo scivolo in occasione di una visita ufficiale in Danimarca. La duchessa di Cambridge è stata ripresa mentre si gode qualche ora alle giostre, ma è senza il marito William. Si tratta pur sempre di un Royal Tour che la "commoner" più famosa del Regno Unito affronta con il sorriso noto a tutti e di rosso vestita.

APPROFONDIMENTI LONDRA Kate Middleton, il lato B e l'imbarazzo del pilone del rugby:... LA DUCHESSA Kate Middleton in Danimarca (con il blazer Zara da 60 euro) torna... PEZZO UNICO Regina Elisabetta, la collana più preziosa che vale quasi 80... IL CASO Kate Middleton, la rivelazione sulle nozze. «Pianse dietro le... IL RETROSCENA Meghan Markle «non tornerà mai più in Gran...

Kate Middleton in Danimarca senza William

Come riporta Standard, la duchessa ha compiuto il suo dovere rispettando gli impegni ufficiali non appena è scesa dall'aereo. Qualche stretta di mano durante gli incontri previsti in agenda e poi un po' di sano divertimento che è finito ovviamente al centro dell'attenzione mediatica. Si è concessa un po' di svago e le è sembrato di tornare bambina. Un viaggio in solitaria memorabile mentre il principe William si trova a Dubai.

Kate Middleton in Danimarca, gli impegni

La coppia si è divisa per onorare tutti gli impegni ed è sempre molto indaffarata. La Regina Elisabetta è risultata positiva al Covid e ha dovuto rinunciare a quei pochi incontri che la sua età ancora le concedeva, ma il lavoro di William e Kate è visibilmente aumentato dopo che Harry e Meghan Markle si sono trasferiti e il principe Andrea è stato estromesso dalla vita pubblica a causa dei suoi scandali.

Kate Middleton in Danimarca, lo scopo del tour

Al centro del tour di Kate Middleton c'è la salute mentale dei bambini. Per questo ha visitato l’Università di Copenhagen che sta portando avanti un progetto che promuove il benessere psicologico e le relazioni tra i bambini e i loro genitori. Lo scopo è studiare il modello danese, molto apprezzato in Europa, e cercare di replicarlo nel Regno Unito. Kate si è poi spostata al Copenhagen’s Children’s Museum, il museo per i bambini, e al Lego Foundation Play Lab, dove non ha resistito a scendere da uno scivolo.

Kate takes the slide rather than the stairs at the Lego Foundation Play Lab. pic.twitter.com/Ry61eWTzlO — Richard Palmer (@RoyalReporter) February 22, 2022

Kate Middleton in Danimarca, lo scivolo

Uscendo dal tubo, Kate ha commentato: «Nello spirito del luogo in cui mi trovo, dovevo farlo». L'occasione però le ha permesso di unire dovere e piacere ed è stato un tour di grande successo. Kate Middleton è una ventata d'aria fresca per la monarchia.