Kate Middleton in Danimarca (con il blazer Zara da 60 euro) torna bambina sullo scivolo

Kate Middleton veste Zara, nuova puntata di una serie vincente. La Duchessa si trova in visita in Danimarca, dove ha sfoggiato, per visitare il Lego Foundatin Playlab, una giacca rossa abbinata a una camicia bianca, omaggio alla bandiera danese e pure alle comuni mortali che quest'inverno hanno puntato sul blazer del noto marchio low cost che ricorda il famoso modello Chanel.

Il look

Doppiopetto, tessuto strutturato e spalline, prezzo di listino 69,95 euro, il blazer rosso è ovviamente andato sold out in poche ore. Sul sito italiano di Zara però rimane un modello nero e la versione primaverile di quello rosso, leggermente più oversize con striature bianche. Uno dei pezzi basic che Kate ama riproporre: i beninformati infatti si sono accorti che lo aveva già sfoggiato allo stadio di Wembley per gli ultimi Europei di calcio, e anche che nel suo guardaroba c'è anche la versione verde, utile per il messaggio di San Patrizio alla nazione.

La visita a suon di giochi

Tra un impegno diplomatico e l'altro Kate è anche tornata un po' bambina, provando in prima persona lo scivolo dei dipendenti (sì, i dipendenti Lego per spostarsi da un piano all'altro usano uno scivolo, beati loro). E la Duchessa ha rivelato che i tre figli, George, Charlotte e Louis non l'hanno presa proprio bene: «Mamma, ma come vai alla Lego e non mi porti?», hanno detto. Sarà per la prossima volta.