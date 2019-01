Kate Middleton, il fratello James confessa: «Ho sofferto di depressione: è un cancro alla mente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

James Middleton, fratello di Kate, esce allo scoperto e parla della depressione di cui ha sofferto sul Daily Mail. So di essere benedetto perché faccio parte di una famiglia privilegiata, ma questo non significa di essere immune dalla depressione. È un cancro alla mente, è una malattia ma si può sopravvivere», racconta James, fratello di Kate Middleton e Pippa. «Di notte non riuscivo a dormire, non riuscivo a provare né gioia e né dolore. Poi la fuga in solitudine al Lake District e al ritorno ho trovato la forza di affrontare il mio problema».Ora, assicura James, che è recentemente sbarcato su Instagram, sto iniziando a mettere ordine della mia vita. Scrivo una una lista di dieci cose che voglio fare al giorno. Se poi devo concentrarmi ulteriormente, faccio ricorso ai farmaci. Sono contento di aver combattuto», assicura.