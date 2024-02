Josè Sebastiani, le curiosità sul figlio di Amadeus: età, la foto con Geolier, Instagram e il legame con Mourinho

Josè Sebastiani è una vera e propria star. Il figlio di Amadeus è sempre in prima fila a Sanremo, accanto alla madre Giovanna. Ed ha anche un discreto seguito sui social, oltre 63mila utenti lo seguono. Dal 2020 è stato sempre presente al Festival, ovvero da quando il padre ha iniziato a condurlo.

Josè, in compagnia di una ragazza misteriosa al festival di Sanremo: il figlio di Amedeus ha portato la fidanzata?

Età

Ha 15 anni, compiuti nel 2024.

Il nome

Amadeus ha due figli. Il secondo ha deciso di chiamarlo José, in onore di Mourinho. In una puntata di ‘Domenica In’, il direttore artistico di Sanremo ricevette un videomessaggio dell'ex allenatore di Inter (squadra per cui tifa) e Roma. “Quando l’ho visto davanti mi sembrava avessi visto Monica Bellucci. Sono tornato al mio posto, Giovanna era incinta di pochi mesi e le ho detto ‘se è maschio lo chiamiamo Josè’, lei mi ha detto ‘scordatelo’ ma io ho chiamato la pancia così per 9 mesi”.

Il tifo per l'Inter

José Alberto Sebastiani (Sebastiani è il vero cognome di Amadeus) è un tifoso dell’Inter, come il padre. Appassionato di calcio, sogna di fare il portiere. Curiosità? È stato ingaggiato dall’Inter, con cui ha giocato nei Pulcini.

Instagram

Josè ha oltre 60mila follower su Instagram (link profilo). Si vedono foto con volti noti, da Ibrahimovic (l'ex calciatore del Milan) a quelle dei numerosi cantanti apparsi a Sanremo: da ultimo Geolier.

La fidanzata?

Il caso sulla fidanzata di Josè nasce da alcuni "frame" notati dal pubblico di Rai 1. Nelle immagini, si vede il giovane Sebastiani accompagnato in platea da una misteriosa ragazza, con i capelli scuri. Di lei, però, ancora non si sa nulla. La pagina Instagram "Associazione Enjoy" si chiede: "Questa ragazza è la fida di Josè? Facci sapere". Sebastiani non ha però fornito una risposta precisa. Ha però ricondividiso la foto in compagnia della giovane.

La madre

La madre di Josè Sebastiani è Giovanna Civitillo. Nasce a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 9 settembre 1977 (ha 46 anni). Inizia a studiare danza classica e moderna nel 1986. Nel 1994 si diploma con il ruolo di Teresina nel balletto “Napoli” di August Bournonville presso il Teatro Bellini della città partenopea. Durante gli studi prende parte a vari concorsi nazionali e internazionali di danza. Come solista vince il terzo premio al concorso di Genzano di Roma ed è finalista a Rieti nella Settimana Internazionale della Danza.

L'esultanza per Geolier

Il trionfo di Geolier alla fine della seconda serata di Sanremo 2024 ha suscitato gioia in una persona in particolare: il figlio di Amadeus, Josè Alberto Sebastiani. Durante l'annuncio del conduttore della classifica top-5, quando il buon Ama ha annunciato che Geolier si trovava al primo posto, il figlio del presentatore ha manifestato la propria felicità sollevando le braccia al cielo e urlando di felicità.