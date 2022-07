Ilary Blasi e l'uomo misterioso. L'ex naufraga: «Dopo tanti anni, ci può stare»

Ilary Blasi avrebbe un uomo misterioso, parola di Lory Del Santo. L'ex nauraga nella trasmissione Non succederà più condotta da Giada Di Micheli, ha commentato la separazione tra la padrona di casa de L'Isola dei famosi e Francesco Totti sostenendo di non essere stupita della notizia. Ma ha anche parlato di un uomo misterioso.

APPROFONDIMENTI NELLA FOTO È ILARY Francesco Totti e Noemi Bocchi, il primo bacio sui social? Il... LA EX COPPIA Totti e Ilary Blasi dopo la separazione: lei in Tanzania mano nella... LA QUERELLLE Totti e Ilary Blasi, Vladimir Luxuria parla della separazione: cosa... IL CASO Totti e Ilary Blasi, tensioni con i figli dopo la separazione? Il... LE IMMAGINI Ilary Blasi, il possibile flirt con Antonino Spinalbese: è lui...

ILARY BLASI: CHI E' L'UOMO MISTERIOSO

«La separazione di lei e Francesco Totti? Dopo 17 anni o più qualcosa può incepparsi, anche se c’è un amore collaudato, ci può sempre essere il desiderio di svoltare e sondare altre vie. È così, fa parte del logorio di una relazione bella, ma che può avere della ruggine», ha spiegato Lory per cui la fine di un amore dopo tanto tempo può anche essere normale.

Lory non si dice stupita nemmeno dai tradimenti di Totti: «Ma io penso che ci può stare. Sai il tradimento fa parte di una voglia di trasgredire e di trovare emozioni forti. Sai la famiglia è la cosa più bella che c’è, ma ad un certo punto la vita può diventare un po’ ripetitiva». Aggiungendo però che non si può mai mettere un limite alla provvidenza e che negli anni i due potrebbero anche tornare insieme. Lo stesso pensiero lo fa per Ilary, spiegando che è normale anche per lei essere andata avanti ed avere un nuovo uomo. Persona su cui però continua ad aleggiare un alone di mistero, perché pur essendo famoso (stando ai giornali di gossip), ancora non se ne conosce l'identità.