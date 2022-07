Ilary Blasi, le prime foto dalla Tanzania dopo l'addio a Totti: con i figli in ciabatte Gucci (e calzini)

Ilary Blasi torna su Instagram dopo l'annuncio della separazione da Francesco Totti. La conduttrice ha postato una serie di foto e video dalla Tanzania, dove è appena atterrata insieme alla sorella Silvia e ai figli Christian, Chanel e Isabel. Nel primo scatto Ilary accenna un sorriso, indossa una felpa verde e dei pantaloni di tuta grigi, mentre ai piedi porta delle ciabatte Gucci accompagnate da un paio di calzini.

Ilary Blasi, le prime foto dalla Tanzania

Fra le foto ce n'è una che ritrae i tre figli di spalle, quasi a voler chiarire che in Tanzania ci è andata con loro, e non in «dolce compagnia», come qualche giornale di gossip ha sostenuto in questi giorni. E poi video dall'aereo (con calzini sempre in bella vista) e dal resort extra-lusso che ospiterà Ilary nei prossimi giorni in Africa.

Il viaggio dopo l'annuncio della separazione da Totti

L'ormai ex signora Totti ha scelto la Tanzania per rigenerarsi e immergersi nella natura selvaggia del Parco Nazionale del Serengeti e nel mare cristallino di Zanzibar. Conoscere le tribù Maasai, scalare il Kilimanjaro e godere di meravigliosi safari tra leoni, elefanti, zebre e giraffe. Un viaggio che apre la mente e cambia la percezione della vita, pianificato da tempo in previsione dell’annuncio ufficiale. L'intenzione è tenere lontano i suoi affetti più cari dalla tempesta mediatica che in queste ore si sta scatenando sulla famiglia.