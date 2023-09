Harry e Meghan, l'ultimo smacco a William: l'incontro con i capi della Nato prima del principe

Continua la battaglia (a distanza) tra il principe William e suo fratello Harry. La decisione di quest'ultimo di posare insieme alla moglie Meghan con i capi della NATO agli Invictus Games sembra essere infatti l'ennesima mossa nella guerra personale delle pubbliche relazioni tra le due famiglie.

La vicenda

Come riportato dal Dailymail, l'apparizione di Harry e Meghan con i capi della NATO in Germania sembra non essere piaciuta al principe William, atteso a New York la prossima settimana.

Secondo gli esperti, infatti, sarebbe l'ennesimo episodio di una battaglia delle pubbliche relazioni tra i due fratelli e le loro mogli, da tempo impegnati in una vera e propria sfida di apparizioni pubbliche.

Arrivati a Dusseldorf per assistere agli Invictus Games 2023, i duchi di Sussex hanno mostrato uno splendido feeling, tenendosi per mano e facendosi fotografare con le altre famiglie. Un fatto che secondo l'esperto Nick Ede potrebbe far parte di un gioco di potere: «Harry e Meghan sanno che questo è davvero un buon momento per puntare i riflettori su di loro. Ci sarà sempre un gioco di potere tra i due fratelli e le loro mogli poiché sono le coppie più famose del pianeta, quindi tutti gli occhi saranno puntati su di loro».

Opinione condivisa anche dall'esperta di linguaggio del corpo Judi James, secondo la quale questo evento potrebbe aver fatto riaffermare dopo tanto tempo la coppia. «Il linguaggio del corpo di Meghan e Harry sembra davvero segnalare che il roadshow di Harry e Meghan è tornato. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che i fan hanno assistito ad alcuni dei loro caratteristici rituali di unione come coppia, ma qui appaiono mentre ricevono gli applausi come celebrità con Harry di nuovo nella sua posa orgogliosa e protettiva da traino, mano nella mano con una Meghan dall'aspetto molto eccitato. La loro stretta di mano è reciproca, con la mano di Harry sopra in un gesto di dominio e le dita di Meghan sono piegate verso l'alto per mostrare affetto reciproco, mentre lui si china per parlarle».

William proverà a ribaltare la situazione la prossima settimana, quando si recherà a New York per incontrare i leader delle Nazioni Unite e partecipare a un summit per il Premio Earthshot, come parte dell’iniziativa volta a rafforzare il suo ruolo di statista globale. Riuscirà a far spostare di nuovo i riflettori su di lui?