Londra, i Conservatori: «Via i senzatetto da Windsor per le nozze di Harry e Meghan»

Una iniziativa shock è stata portata avanti dal leader del distretto che comprende Windsor: ha chiesto alla polizia locale di rimuovere i clochard nel giorno in cui il principe Harry e Meghan Markle convoleranno a nozze, il 19 maggio. Il conservatore Simon Dudley, a capo del Royal Borough di Windsor e Maidenhead, ha scritto alla Thames Valley Police una lettera, vista dal Guardian, in cui chiede l'intervento delle forze dell'ordine per contrastare «l'accattonaggio aggressivo e l'intimidazione» di chi dorme per strada. Su Twitter inoltre ha affermato che si deve intervenire per risolvere la situazione prima del matrimonio reale che si svolgerà nel castello di Windsor. La polizia ha risposto a Dudley affermando che «dobbiamo proteggere i più vulnerabili nella società». Il leader locale Tory è stato fortemente criticato da Murphy James, del Windsor Homeless Project, associazione di volontari nella cittadina inglese, che ha definito «ripugnante» la richiesta del politico conservatore.



Interviene nella polemica anche la premier conservatrice Theresa. Il primo ministro si è detto in disaccordo con quanto affermato dal rappresentante del suo partito e ha ricordato che le autorità locali devono invece collaborare con la polizia per assicurare che venga data una sistemazione agli homeless.

