Grande Fratello Vip, Guenda Goria ha un nuovo fidanzato. Ecco chi è: «Conosciuti in vacanza»

Per Guenda Goria un nuovo amore dopo il Grande Fratello Vip. Archiviata la relazione con Telemaco Dell’Aquila Guenda Goria, sempre durante una vacanza come successo con l’ex fidanzato, ha ritrovato il sorriso a fianco dell’attore e produttore Mirko Gangitano.

Guenda Goria ha un nuovo fidanzato, Mirko Gangitano

Guenda Goria ha un nuovo fidanzato, l’attore e produttore Mirko Gangitano. I due, secondo quanto riportano le indiscrezioni pubblicate da “Chi”, si sono conosciuti circa un mese fa a Sharm El Sheikh. Guenda in Egitto abita presso il Coral Bay, stesso resort scelto da Mirko per alloggiare durante la sua trasferta di lavoro. L’amore è nato all’estero, in Egitto, ma Guenda Goria e Mirko Gangitano sembrano fare sul serio e stanno continuando a frequentarsi anche una volta tornati a casa.

Lui da Instagram le ha dedicato un post. A fianco di un loro scatto sotto al sole, Mirko Gangitano ha scritto una romantica didascalia: “Un mese fa ti scrissi così @guendagoria : Quando e se sarà il momento metterò questa come nostra prima foto. Sporchi , zingarati, semplici proprio come ci siamo conosciuti, con semplicità e dolcezza. Non ci siamo cercati o forse è la luna che ci ha fatto incontrare. #serendipity”.