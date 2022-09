Giorgia Soleri: «Il cinema è un linguaggio noioso». Ma poi sfila sul red carpet di Venezia: pioggia di critiche. La scrittrice "ritratta"

Giorgia Soleri è la fidanzata di Damiano David dei Maneskin ma non è La Signorina Nessuno. Scrittrice e ora anche influencer, la giovane fidanzata del frontman della band romana, ha sfilato alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia sfoggiando un look mozzafiato firmato Moschino. Tailleur nero con pantalone oversize a palazzo e giacca con scollatura che mostra sotto solamente un reggiseno. Le foto postate sui social hanno fatto il pieno di like, ma non sono mancate le critiche. Il motivo? Una frase pronunciata dalla stessa qualche tempo fa.

Giorgia Soleri a Venezia, sul web piovono critiche

La Soleri infatti qualche mese fa, rispondendo alla domanda di una follower sulle sue Instagram stories aveva dichiarato apertamente di non amare per nulla il cinema. «Il cinema? No, non mi piace per niente. Purtroppo è un linguaggio che mi annoia e credo di esser davvero l'unica persona che abbia mai conosciuto a disperarsi quando qualcuno dice ‘guardiamo un film?’». Ecco che però i fan dalla memoria infallibile sotto alle foto in cui Giorgia si mostra in perfetta forma e bellissima ritirano fuori la frase e piovono critiche sul web.

La reazione dei follower

«Se ti fa schifo il cinema cosa ci fai sul red carpet dove non si fa altro che onorare quello?» si chiedono in molti. E ancora «Ma non eri quella a cui non piaceva il cinema?» e poi «Ricordiamoci quando dicevi che il cinema era in linguaggio noioso; cosa ci fai al cinema di Venezia allora? Vá bene che tu e la coerenza siete 2 mondi a parte. E guadagni per una massa di idioti che ti seguono. Io no premetto sono venuta qui dopo un articolo che ho visto su di te». «Il cinema non mi piace “ ma i soldi si..”l’alcol fa male a chi soffre di endometriosi” ma i soldi no…!! Quando COERENZA e FAMA non vanno di pari passo…». Le idee si possono modificare ma i fan pare proprio non dimentichino nulla.

La replica della scrittrice

Giorgia era stata invitata a Venezia da un brand di champagne ma la sua ospitata ha fatto scoppiare una polemica talmente tanto rumorosa che è stata la stessa scrittice a voler replicare dalla sua pagina Instagram. «Raga comunque non è vero che non mi piace il cinema». Quindi ha cambiato idea, bene e aggiunge anche una piccola notizia per dimostrare che la sua frase è reale: «Ad esempio sono ancora arrabbiata per il mancato Oscar a "10 cose che odio di te" e poi tra parentesi (scherzo, o forse no)