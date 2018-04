Francesca Cipriani choc: «Sul lavoro un uomo ha cercato di violentarmi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

finalista dell'confessa adi aver vissuto momenti drammatici e spiacevoli in passato: «Mi è successa una cosa molto brutta sul posto di lavoro, un uomo ha cercato di violentarmi, mi ha blindata, chiusa dentro nel negozio, io sono svenuta poi sono andata in ospedale, poi lo abbiamo denunciato».LEGGI ANCHE: Bianca Atzei: «Operata d'urgenza al cuore» Sull'adolescenza difficile spiega: «Ho sofferto tanto, un dolore che ho un po' accantonato, ma è sempre lì. Ho già raccontato di essere stata vittima diforse perché ero troppo buona e un po' tonda. Mi tagliavano i capelli, io piangevo. Per me questa è una rivincita, sono felice».E sullaammette: «Non sono molto fortunata in amore, spero che arrivi, vorrei tanto fare una famiglia. Adoro i bambini e vorrei tanto diventare mamma di due o tre figli. Vorrei una persona rispettosa e per bene, un compagno e un padre. È più di un anno che sono single, ho sempre preso fregature: sono stata tradita, malmenata. Invece di accrescere la mia autostima, hanno cercato di togliermi il sorriso».