Fedez, chi è l'ex Giulia Valentina: «Si è trasferito nella casa dove viveva con lei». Età, fidanzato e Instagram

Chi è l'ex fidanzata di Fedez? Giulia Valentina, nome d'arte, è un'influencer e fashion blogger.

Il suo nome sta circolando nelle ultime ore perché, secondo le indiscrezioni del giornale Chi, lui sarebbe tornato nella casa in cui viveva con lei.

Ferragnez, finta separazione? L'esperto: «Se fosse un'operazione di marketing, lei guadagnerebbe consensi»

Età e follower su Instagram

Giulia Valentina ha oltre 956 mila follower su Instagram. Classe 1990, oggi ha 33 anni. È nata in Piemonte da due genitori imprenditori. In adolescenza si è trasferita a Parigi per studiare in modo più approfondito la lingua. Si è poi laureata in economia.

Il videoclip e la popolarità

Deve la sua popolarità al videoclip di Fedez, con cui ha anche intrecciato una relazione amorosa. Oggi è una firma di Grazia, ma anche conduttrice: guida il format “Fan Caraoke”. Peraltro è diventata il volto italiano dell’Eurovision Song.

La relazione

È stata legata sentimentalmente a Fedez per tre anni, dal 2013 al 2016. Si sono incontrati a Milano, fuori dalla discoteca “The Club”. Lei inizialmente era un po’ titubante per via della fama del cantante. Ha sempre detto di essere ansiosa e gelosa.

La case e la convivenza

I due sono andati a convivere in un loft nel capoluogo lombardo. Ma si sono poi detti addio. Sembra che sia stato il rapper a voler prendersi una pausa. Lui, poi, si è legato a Chiara Ferragni.

Il nuovo fidanzato

Non si sa molto del nuovo fidanzato di lei, se non che è legata da sette anni. L’influencer non ha mai più voluto mischiare la vita lavorativa e sentimentale: ritornata sui social. Curiosità? Ama molto gli animali e ha due tenere chihuahua: Chew e Guè.