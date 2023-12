Federica Pellegrini, quando partorirà? «La bimba nascerà tra 10 giorni. Matteo? Spero che la paternità gli cambi il carattere»

Federica Pellegrini sta per diventare mamma.

Ci siamo, manca poco, una decina di giorni. Fine di un incubo. «Mi aspettavo che la gente si chiedesse quando sarei diventata mamma, non con tanta insistenza. Sono passata dal dover nuotare al dover figliare». Al Secolo XIX Fede parla anche dei messaggi ricevuti sui social. «C’erano messaggi invadenti sul profilo Instagram che fortunatamente si è automoderato con reazioni tipo “finitela”». Tra i tanti messaggi «C’era una quota di romanticismo nella curiosità, purtroppo pure tanta arretratezza: in Italia c’è ancora chi vede la donna nella casella mamma».

La figlia

Crescerà una figlia femmina e non sarà semplice. Il caso di Giulia Cecchetin ha colpito tutti, anche lei. «Siamo davanti a… un’epidemia, si può dire così? Ma si può fermare dducando gli uomini».Domanda diretta. Dirà mai a sua figlia come si deve vestire? Risposta: «No, però io credo in una impostazione che, in questo momento storico, viene scambiata per limite ideologico. Sono stata educata all’etica del buongusto. Ringrazio mamma per avermela insegnata e voglio tramandarla a mia figlia: c’è un limite tra eleganza e volgarità». Alcune foto della Pellegrini però sono state attaccate: «Per certi bastano la gonna corta o il tacco 11 e stai provocando. No, mi riferisco alla consapevolezza: mostrarsi per chi si è, scegliere senza condizionamenti» Da sempre sua mamma è per Fede un modello da seguire. «Quando ha saputo che ero incinta ha pianto. Aspettava la nipote da quattro anni: povera ha curato i miei cuccioli prima di poter essere nonna».

Il compagno

Capitolo sport. Per Alberto Tomba, Sinner è pronto a entrare nell'esclusivo club di trascinatori. Quello formato da Tomba, Pellegrini e Valentino Rossi. «Me lo ha annunciato. Mi ha fatto piacere sapere di esserci. Sinner è come Ceccon: quelli pronti che fanno tutto in progressione costante. Quando io salivo sul blocco poteva succedere di tutto, loro possono perdere, non sballare. Sinner farà meno fatica di noi, il tennis è mediatico, io e Alberto siamo partiti da nuoto e sci e diventati simbolo. Ci va carattere».

Ma con Tomba c’è mai stato qualcosa? «No, siamo diventati veri amici tardi. Io stavo quasi per ritirarmi, ero impegnata e nonostante qualche bislacco gossip Matteo non è mai stato geloso di lui. La gelosa sono io». Battuta finale: Fede spera che la paternità cambierà Matteo: «Quando nuotavo riuscivo a destabilizzarlo ogni tanto, ora è tornato imperturbabile come è di carattere… Una figlia femmina qualche cardine glielo toglie».