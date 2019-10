Federica Panicucci compie 52 anni: super party vip col fidanzato Marco Bacini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande festa per Federica Panicucci . La conduttrice di “Mattino Cinque” ha compiuto 52 anni e per l’occasione ha organizzazione un grandea cui hanno preso parte numerosi amici e naturalmente il fidanzato e socio in affari, l’inseparabileA partecipare numerosi vip, tra cui alcuni presenze fisse della sua trasmissione mattutina, come Lory Del Santo, il fidanzato Marco Cucolo, l’influencer Taylor Mega e Paolo Brosio a cui si sono aggiunti Massimo Boldi, il duo de “Le Donatella” e l’autore tv Marco Balestri.Dopo la festa Federica ha ringraziato tutti i partecipanti condividendo un post che la vede in uno scatto assieme al fidanzato seguito dalla didascalia: “Ho festeggiato, ho riso, ho ballato, ho cantato, ho visto gli amici ai quali voglio bene. È stata una festa bellissima e un compleanno incredibile.Grazie per tutto l’affetto che mi avete dato, grazie a chi c’era, grazie a chi mi ha scritto cose belle e auguri, siete stati tantissimi. Ho sentito un’ondata enorme di affetto da tutti ed è stato meraviglioso.E tutto questo sempre con te vicino amore mio e sono la donna più fortunata del mondo @marcobacini".