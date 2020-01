Il ristorante diventa discoteca (abusiva) a San Marco la notte di Capodanno: pioggia di multe

VENEZIA Una discoteca improvvisata e non autorizzata per trecento persone nella notte di Capodanno. E adesso le multe. Protagonista di tutto, il ristorante-pizzeria San Gallo, da tempo nel mirino di altri locali per il volume della musica. Più volte infatti il ristorante era stato segnalato agli agenti della Polizia locale dagli alberghi intorno: si lamentavano che la musica sparata a tutto volume dalle casse del San Gallo, poche centinaia di metri dal salotto buono di Piazza San Marco, aveva spinto i clienti a lasciare il loro locale senza pagare.

Poi, con l'avvicinarsi dell'ultimo dell'anno, agli uffici della municipale di Venezia era arrivata anche una nota dell'associazione Locali da ballo (con sede a Roma) a denunciare come negli spazi che ospitarono il cinema Olimpia in campo San Gallo, si sarebbe tenuta una festa in musica non autorizzata. La segnalazione si era trasformata in una serie di diffide da parte degli agenti della Polizia locale ai gestori del ristorante per tentare di convincerli a non fare quanto avevano organizzato e che ormai era diventato di dominio pubblico.

IL BLITZ

Parole e diffide, quelle della Polizia locale, perse al vento dal momento che la notte di San Silvestro alcuni agenti della municipale, in servizio in occasione del Capodanno, hanno bussato alla porta del ristorante.

Di fronte a loro si sono trovati quanto, per certi versi, si potevano aspettare: per l'occasione il ristorante-pizzeria San Gallo era diventato una discoteca.

I gestori infatti avevano spostato i tavoli dopo aver servito la cena e quello che era il pavimento del locale si è trasformato in una pista da ballo per 300 persone. Un maquillage che ai vertici del San Gallo è costata una segnalazione da parte della polizia: nei prossimi giorni quel verbale diventerà una serie di multe. Il ristorante infatti non ha tutte le licenza e le autorizzazioni necessarie per trasformarsi in una discoteca, ma solamente quelle richieste per ospitare una clientela interessata alla ristorazione. Non sono a norma le vie di fuga e le uscite di sicurezza, del tutto diverse a quelle previste per una pizzeria o un ristorante. Sotto accusa anche la capienza reale del locale e il numero delle persone che invece lo affollavano l'altra notte per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

UBRIACHI IN PIAZZA

Oltre cento gli uomini, anche in borghese, messi in campo per la macchina della sicurezza che ha funzionato alla perfezione, anche nella gestione del deflusso dal centro storico. «È stato un successo organizzativo da questo punto di vista», ha commentato il comandante della Polizia locale di Venezia, Marco Agostini. Tra gli interventi messi a segno dagli agenti della municipale anche due ragazzi stranieri trovati in coma etilico e portati - dopo la chiamata al 118 - in ospedale.

L'episodio più eclatante è quello di una ragazza straniera trovata sdraiata a terra sotto i portici di Palazzo Ducale, all'incrocio tra Piazzetta San Marco e il moro. La ragazza non rispondeva agli input degli agenti dato l'elevato tasso alcolico nel sangue che ha spinto i vigili a chiedere l'intervento della Croce rossa. Poco dopo lo stesso è toccato ad un altro turista straniero, anche lui trovato senza sensi non distante dalla Basilica di San Marco quando ormai la Piazza e la riva si erano svuotate dopo lo spettacolo pirotecnico in Bacino di San Marco. Episodi che si uniscono a quello dei due turisti che davanti al caffè Quadri hanno fatto esplodere dei petardi, e all'aggressione all'ex deputato di Liberi e Uguali, Arturo Scotto, picchiato da un gruppetto di neofascisti proprio durante i fuochi d'artificio davanti alla porta principale della Basilica di San Marco. Per una notte comunque complicata per la Piazza.

