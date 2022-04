Fabrizio Corona e il figlio Carlos contro Nina Moric: «Deve farsi curare». Su Instagram il post choc

Ancora polemiche tra Fabrizio Corona e Nina Moric. Tra loro ci sono rapporti estremamente delicati che, ovviamente, ruotano ancora intorno alla gestione del loro unico figlio, Carlos Maria. «ASCOLTATE GENTE» è la richiesta di Corona che su Instagram pubblica un video con il figlio in cui replicano alle accuse di qualche giorno fa di Moric.

APPROFONDIMENTI SOCIAL Nina Moric, la disperazione per il figlio: «Ha la psicosi... L'AMAREZZA Nina Moric a Verissimo, cosa è successo alla modella? Fan in...

Un paio di giorni fa Nina Moric si è scagliata contro l’ex compagno, pubblicando una serie di storie Instagram in cui muoveva delle accuse a Corona, facendo un disperato appello per salvare la salute mentale del figlio.

Parlando di Carlos Maria, Nina Moric aveva raccontato che il giovane, a quanto pare, soffrirebbe di un disturbo, delle psicosi transitorie/acute per cui necessita cure urgenti. Inoltre, Nina Moric si è sfogata direttamente contro il marito, che spera di vedere presto in carcere o addirittura rinchiuso con l’ergastolo. «Abbiamo bisogno di voi, so che chiedo troppo. Ma voglio soltanto la sua libertà a costo della mia morte… Fabrizio Corona non è mai stato un padre. Non lo sto condannando, ma mi dispiace perché non sarà mai in grado di accettare la felicità di Carlos. Fabrizio Corona si merita l’ergastolo».

Dunque, poche ore fa, Carlos, affiancato dal padre, ha voluto fare chiarezza. In un video pubblicato su Instagram, c'è un vero e proprio interrogatorio di Fabrizio Corona al figlio, che sbugiarda punto per punto le affermazioni della madre. «Sei malato?» chiede Fabrizio Corona a Carlos, che a testa bassa risponde: «Non lo so, penso di no».

Quando poi Corona lo incalza chiedendogli «Cosa rispondiamo a tutte queste situazioni strane che tua madre in questo periodo sta realizzando?» Carlos risponde «Non è vero, non si deve preoccupare del contrario». Fabrizio Corona conclude la sua replica mandando un messaggio diretto alla stampa, che in queste ore ha dato parecchio spazio alla Moric. «Questa persona evidentemente in questo momento non sta bene, ma se vuole noi in questo momento la possiamo aiutare a farsi curare» ha concluso l'ex re dei paparazzi.