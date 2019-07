Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati: «Sono stati 10 anni meravigliosi»

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati.

Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile», annuncia la ormai ex coppia con una nota.

«Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme - hanno aggiunto -. Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione». Legati dal 2009, Eros (55 anni) e Marica (31) si erano sposati a Milano il 6 giugno 2014. Dalla loro unione sono nati Raffaela Maria e Gabrio Tullio, di otto e quattro anni.

