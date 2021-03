Enrico Brignano e Flora Canto genitori a luglio: «Il nome… Ci sembrava un segno del destino»

Enrico Brignano e Flora Canto sono pronti a diventare genitori bis dopo la piccola Martina. A luglio infatti dovrebbe nascere il loro secondo figlio e la coppia è in cerca di un nome per il piccolo in arrivo…

ENRICO BRIGNANO E FLORA CANTO DI NUOVO GENITORI

Il figlio di Enrico Brignano e Flora Canto sarà un macchiettò e i futuri genitori sono indecisi sul nome: “Niccolò, Mattia, Giacomo – ha spiegato Flora Canto a “Gente” - Quest’ultimo perché tempo fa, durante uno spettacolo con Enrico, dicevo la frase: “Se avrò un figlio si chiamerà Giacomo”. Ci sembrava un segno del destino”.

Al settimo cielo naturalmente il futuro papà Enrico Brignano: “Sono felice che sia un maschio e, soprattutto, che stia bene. La femmina c’è già, quindi non mi dispiace avere una parità di genere in famiglia. Almeno su carta, perché tanto nelle mani di figli e compagna sono malleabile come un piccolo vaso di creta. Un cretino, diciamo. Sono un papà innamorato, che gioca con Martina a rotolarsi sul tappeto e che beve il tè invisibile con i pasticcini fatti di terra che lei mi prepara”.