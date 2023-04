I Migliori anni, (dopo 6 anni) torna stasera in tv il varietà condotto da Carlo Conti: ospiti e anticipazioni

Sono passati sei anni e sembra ieri, eppure tutto è cambiato e ora “I migliori anni” torna e sarà diverso in tutto. Ma al timone ci sarà sempre lui: Carlo Conti, con la partecipazione di Flora Canto. Stasera in tv su Rai1 alle 21.30 torna il varietà che mette al centro dell'attenzione la storia d'Italia. Un susseguirsi di ricordi dei decenni passati per ripercorrere un vero e proprio viaggio che attraverserà 40 anni di musica, televisione, oggetti, fatti, mode e fenomeni. Grazie ai social, new entry molto importante di questa nona edizione, gli spettatori parteciperanno attivamente nel corso della trasmissione: con i “Noi che”, brevi messaggi con i ricordi più vivi dei “loro migliori anni”; con le loro preferenze sulle classifiche degli ospiti musicali; infine con l'invio dei materiali, scritti, foto, video, legati al loro passato, da condividere con tutti e tutti insieme. Saranno quindi proprio i telespettatori a riempire le caselle dei vari decenni, in una sorta di collezione della memoria da rimandare al presente e al futuro.

I migliori anni, stasera in tv: gli ospiti

Nella prima puntata saranno ospiti i Pooh, che commenteranno con Conti la Hit Parade delle loro canzoni più amate dai telespettatori e canteranno le canzoni più votate; i Londonbeat, gruppo internazionale tra i più seguiti degli anni '80 e '90, con hit dance come “Ìve Been Thinking About You”; il duo tedesco Modern Talking, che, negli anni '80, ebbe successo in mezzo mondo con canzoni come “Chery, chery lady”; la francese Caroline Loeb, che nel 1986 diventò popolare a livello internazionale con il singolo “C'est la ouate”; Patrick Hernandez, conosciuto in tutto il mondo per la hit “Born to Be Alive”.

Gli artisti italiani

Per quanto riguarda gli artisti italiani, invece, c’è Alberto Fortis, conosciuto grazie a canzoni come Milano e Vincenzo, La sedia di lillà e Settembre, Drupi, tra i cantanti italiani più famosi nell’Est Europa, con canzoni come Sereno è, Regalami un sorriso e Piccola e fragile, Paolo Vallesi, con i suoi grandi successi La forza della vita e Le persone inutili, Marco Ferradini, autore e interprete di Teorema, Donatella Milani, seconda a Sanremo 1983 con Volevo dirti, edizione vinta da un’altra ospite di questa prima puntata, Tiziana Rivale, con Sarà quel che sarà, Viola Valentino, che interpreterà Comprami, e Gianmarco Carroccia, allievo di Mogol e interprete del repertorio di Lucio Battisti. Per quanto riguarda i comici, invece, Alessandro Siani è il protagonista di My list mentre i commentatori del tempo sono i comici Sergio Friscia e Antonio Giuliani.