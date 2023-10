Emanuel Lo: «Io e Giorgia? Nel periodo più difficile ci siamo lasciati. Per due anni le ho mentito sull'età»

Emanuel Lo (44 anni) e Giorgia (52 anni) sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Lei cantante di successo conosciuta da tutti, lui coreografo e coach di Amici, i due si amano da oltre 20 anni e dal loro amore è nato anche un figlio, Samuel (13 anni). Il coach di Amici è stato ospite a Verissimo, da Silvia Toffanin per parlare della sua carriera e della sua vita personale. Emanuel ha parlato di Giorgia e della loro storia d'amore nata sul palco, tra i timori della cantante che non riusciva a superare la differenza d'età.

Eppure il coreografo non si è tirato indietro ed è riuscito a conquistarla.

Emanuel Lo e Giorgia

Emanuel Lo ha raccontato che in 20 anni di relazione con Giorgia sono successe molte cose, tra alti e bassi, la coppia è arrivata anche al punto da allontanarsi per poi, fortunatamente, ritrovarsi.

«Un amore lungo 20 anni, noi ci siamo anche lasciati un periodo. Non ci siamo fatti mancare niente, tutto ciò che deve vivere una coppia l’abbiamo vissuto. Figlio, amore, odio, ancora, amore, liti, alti, bassi e pure una separazione», ha detto Emanuel.

Il coach di Amici non ha voluto raccontare i motivi del loro periodo più difficile, ma probabilmente risale alle differenze caratteriali che vanno spesso in collisione. Fortunatamente l'amore vince sempre e i due hanno ritrovato la strada da percorrere insieme.

La differenza di età

D’altronde questo amore, per come lo racconta lui, era proprio scritto nel destino. Il ballerino dice di essersi innamorato della compagna, vedendola nella sua prima partecipazione a Sanremo, molti anni prima il primo incontro, avvenuto dietro le quinte del Festivlbar. Lui però, in quell’occasione si è limitato ad ammirarla, senza presentarsi.

Dopo due anni, finalmente si ritrovano per lavoro a dover comunicare. E al primo incontro in una sala prove sono già scintille, il resto è storia. La ritrosia di lei ad accettare il corteggiamento di un uomo più giovane l’avevano già raccontata entrambi, ma Emanuel svela a Silvia Toffanin anche che, per i primi due anni in cui sono stati insieme ha lasciato credere a Giorgia che avesse almeno un anno in più e fosse del’78 invece che del ’79, tanto aveva paura che, nonostante alla fine si fosse convinta, potesse di nuovo avere dubbi.