«Non sono incinta, sono solo grassa», e Drew Barrymore osa il rosso sul red carpet

di Costanza Ignazzi

«Non sono incinta, sono solamente grassa». Drew Barrymore avrà qualche chilo in più del solito ma di certo non ha peli sulla lingua: così ha risposto a un fan incontrato a cena che le aveva chiesto se fosse di nuovo in dolce attesa. Potremmo dire che sul red carpet per la presentazione della seconda stagione della serie Netflix Santa Clarita diet avrebbe potuto scegliere un look migliore: l'abito rosso a tunica con una sorta di scialle non le rendeva giustizia e l'effetto era un po' quello di uno sgargiante sacco.Ma Drew, che dagli anni '90 ci ha abituati a non farsi problemi di nessun tipo (come dimostrano le foto con le sopracciglia inesistenti che ancora girano sul web), ha abbinato un paio di maxi orecchini - must del momento - al braccialetto turchese, dimostrando di badare ai dettagli, e, come il suo personaggio impone, si è presentata davanti ai fotografi con i capelli al naturale e il suo miglior sorriso. Che dire, poi, del non trascurabile cartello con scritto "I love Jake Gyllenhaal" per scusarsi con il bel collega di averlo nominato al Late Late Show come l'attore meno talentuoso con cui abbia mai lavorato. Il look non sarà perfetto: tutto il resto sì.